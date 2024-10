Lutte contre le terrorisme : « Un gros poisson » dans les filets des Forces combattantes

Les Forces combattantes ont interpellé, le 10 octobre 2024, aux environs de Markoye, Adama Oumarou, un combattant et poseur de bombes de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), lors d’une opération qui a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes.

Fin de parcours du sieur Adama Oumarou, l’une des pièces maîtresses de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), responsable de plusieurs attaques terroristes, de vols de bétail et de poses d’Engins explosifs improvisés (EEI), ayant fait des victimes dans les provinces du Séno, de l’Oudalan et du Yagha. En effet, le 10 octobre 2024, aux environs de Markoye, les Forces combattantes ont mené une opération anti-terroriste qui a permis de le neutraliser ainsi qu’une vingtaine d’autres terroristes et de récupérer une importante logistique. Adama Oumarou a participé, le 20 février 2023, à l’attaque contre la population et le détachement de Tin-Akoff.

Il faisait partie des assaillants qui ont tendu, le 11 janvier 2022, une embuscade contre une patrouille du détachement militaire de Markoye, dans le village de Tadarayat. Un an plus tôt, soit le 18 février 2021, Adama Oumarou et d’autres terroristes de l’EIGS ont intercepté à Tadarayat (axe Markoye-Tokabangou) des camions qui avaient quitté Markoye pour le marché de Dolbèl au Niger. Neuf voyageurs y ont trouvé la mort et des véhicules ont été incendiés.

Natif de la commune de Markoye, engagé dans le terrorisme depuis cinq ans, Adama Oumarou est à la fois combattant et artificier. Son interpellation constitue une grosse prise pour les Forces combattantes qui poursuivent avec détermination leurs missions de reconquête du territoire national et de restauration de la paix partout au Burkina Faso. Précisons que trois frères d’Adama Oumarou s’étaient également engagés dans des groupes terroristes. Deux d’entre eux ont été neutralisés lors d’une opération à Tin-Zoubaraten, dans la commune de Markoye.

Agence d’Information du Burkina