Maitrise de l’inflation : les actions de la BCEAO présentées au président de l’ALT

Le nouveau directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour le Burkina Faso, Armand Badiel a présenté les actions de l’institution pour maitriser l’inflation et les chantiers pour les années à venir au Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, le vendredi 12 janvier 2023 à Ouagadougou.

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma a accordé une audience au directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le Burkina Faso, Armand Badiel, dans la matinée du 12 janvier 2024, à Ouagadougou. « Nous savons que l’ALT est un organe décisif pour notre pays et la banque centrale, en tant qu’institution de service public, a l’obligation de venir partager les actions que nous conduisons et recueillir les orientations qui peuvent nous guider dans notre action de tous les jours en fonction des missions qui nous sont confiées », a-t-il déclaré à la fin de l’entretien. En ce qui concerne la politique monétaire de la BCEAO, M. Badiel a expliqué que les actions entreprises en 2023 ont consisté à une augmentation par touches successives des taux d’intérêt dans l’objectif essentiel de la maitrise de l’inflation. « L’inflation est vraiment le cancer pour le pouvoir d’achat des populations. Nos actions ont conduit à une baisse du taux d’inflation qui est passé de 7,4% en 2022 à 3,4% en 2023 et nos projections pour 2024 nous situeraient autour de 2,5% », a-t-il poursuivi. Selon le directeur national de la BCEAO pour le Burkina, le président de l’ALT a apprécié les actions menées par la BCEAO pour contenir l’inflation. « Il a aussi donné une orientation que nous avons bien accueillie. Il s’agit de la nécessité pour la Banque centrale en tant qu’institution publique de mieux communiquer.

Nous allons donc travailler à mieux expliquer nos actions pour que ce ne soit pas d’autres personnes qui communiquent à notre place alors que la Banque visiblement conduit des actions qui consolident les conditions de stabilité et les conditions de croissance de notre pays », a fait savoir le directeur national de la BCEAO pour le Burkina. Les échanges entre le président de l’ALT et le directeur national de la BCEAO ont également porté sur les chantiers de la Banque centrale au pays des Hommes intègres. A ce sujet, le responsable de la BCEAO a annoncé que les travaux de l’agence auxiliaire de Bobo-Dioulasso, d’un coût de 7 milliards F CFA sont achevés et que les équipes vont bientôt emménager dès la réception du bâtiment. « Nous travaillons également à l’extension du réseau avec probablement le démarrage des travaux de l’agence auxiliaire de Ouahigouya. Sur les autres plans, nous travaillons à consolider la résilience du secteur bancaire et financier à travers les nouvelles lois que nous venons de faire adopter par le Conseil des ministres et qui devront faire l’objet d’une insertion dans l’ordre juridique interne du Burkina », a-t-il conclu. Armand Badiel a pris fonction à la tête de la BCEAO/Burkina, le 1er juillet 2023.

Nadège YE