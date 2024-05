Nigeria : Des Centaines d’Otages Sauvés d’un Camp de Boko Haram

Dans une opération militaire audacieuse, l’armée nigériane a libéré des centaines d’otages retenus par le groupe extrémiste Boko Haram dans la forêt de Sambisa, une enclave notoire pour les activités terroristes dans le nord-est du Nigeria. Cette opération marque une victoire significative contre les insurgés qui sévissent dans la région depuis plus d’une décennie.

Les 350 otages libérés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, avaient été capturés et retenus en captivité pendant des mois, voire des années. Le général de division Ken Chigbu a présenté les survivants aux autorités de l’État de Borno, soulignant la difficulté et le danger de l’opération. Parmi les otages, 209 étaient des enfants, 135 des femmes, et six des hommes. Les victimes sont apparues visiblement épuisées, vêtues de haillons, après leur longue période de captivité.

L’opération de sauvetage, qui s’est déroulée en une journée, a permis de neutraliser plusieurs combattants de Boko Haram et de détruire leurs installations temporaires. Les otages libérés ont été transportés en camions vers le siège du gouvernement de l’État de Borno, où ils recevront les soins nécessaires avant de pouvoir rentrer chez eux.

Depuis 2009, Boko Haram mène une insurrection violente visant à instaurer la loi islamique de la charia au Nigeria. Cette insurrection a coûté la vie à au moins 35 000 personnes et en a déplacé 2,1 millions, selon les agences de l’ONU.

Sidwya.info

Source : africanews