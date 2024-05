Nigeria : Au moins 40 personnes tuées dans une attaque armée

Une attaque tragique a secoué les villages isolés de Zurak et Dakai dans le centre-nord du Nigeria. Des hommes armés à moto ont semé la terreur en tuant au moins quarante personnes, selon les témoignages des habitants locaux. Cependant, les autorités locales n’ont confirmé que douze décès pour le moment.

D’après la police de l’État du Plateau, les criminels responsables de cette attaque fuyaient une opération de sécurité lancée dans la forêt de Bangalala. Cette opération avait pour objectif de neutraliser des bandits dans la région, et selon la police, sept bandits ont été tués au cours de cette opération.

Toutefois, aucun groupe n’a encore revendiqué cette attaque. La région du centre-nord du Nigeria est régulièrement secouée par des conflits violents, souvent enracinés dans des disputes foncières, minières et intercommunautaires. Les luttes pour le contrôle de l’eau et des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux sont une source fréquente de tension et de violence.

La région attaquée est également connue pour ses importantes réserves de minéraux comme l’étain, le zinc et le plomb. Les activités minières illégales sont courantes et exacerbent les conflits intercommunautaires, augmentant la violence dans cette zone riche en ressources.

Sidwaya.info

Source : Africanews