Ouagadougou :  La police nationale met aux arrets deux fugitifs avec plus de 194 millions de FCFA

« Par une publication en date d’hier 08 mars 2025 sur sa page Facebook, la Police Nationale émettait un avis de recherche deux fugitifs suspectés d’être impliqués dans des faits d’abus de confiance portant sur une somme de près de 250.000.000 FCFA. Les suspects ont été localisés et appréhendés par une équipe de patrouille du Commissariat de Police de District (CPD) de Sidéradougou dans la Comoé, région des Cascades.

Conduits au Commissariat Central de Police de la ville de Banfora, les suspects dénonceront leurs complices au nombre de deux (02). Ce qui permettra aux enquêteurs de découvrir et saisir 194.185.175 FCFA comme numéraire, un pistolet automatique, des munitions et divers autres objets. Les investigations se poursuivent toujours afin de retrouver le reste de l’argent et les éventuels complices.

#Sidwaya.info