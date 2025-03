10e Prix panafricain du journalisme en ré/assurance : les finalistes sont connus

Ceci est un communiqué de la compagnie panafricaine de réassurance, Continental Reinsurane annonçant les finalistes du 10e Prix panafricain du journalisme en ré/assurance. Dans la Catégorie langue française, le Burkina Faso est représenté avec trois nominés dont deux du quotidien Sidwaya. L’annonce des lauréats est prévue pour le 8 avril prochain.

Nous sommes ravis d’annoncer la liste des finalistes de la 10e édition des Prix panafricains du journalisme en ré/assurance (2025) ! Alors que nous célébrons une décennie d’excellence dans le journalisme de ré/assurance à travers l’Afrique, ces prix prestigieux continuent de récompenser des journalistes exceptionnels qui mettent en avant les enjeux, les défis et les développements clés de l’industrie.

Le 5 mars 2025, une table ronde des juges a réuni un panel distingué de professionnels de l’industrie et d’experts des médias qui ont procédé à un examen rigoureux des 150 candidatures soumises. Chaque soumission a été soigneusement évaluée en fonction de sa qualité, de sa profondeur et de son impact, afin de s’assurer que les finalistes représentent les meilleurs rapports de ré/assurance sur le continent.

PRÉSÉLECTION / FINALISTES :

Meilleur article en audiovisuel sur la ré/assurance (anglais) :

Bénédiction Ifechukwude Enebeli – Voix du Nigeria, Nigeria ;

2. Destiny Onyemihia – Voix du Nigeria, Nigeria;

3. James Eshun – Multimedia Group Limited (Joynews TV), Ghana;

4. Peter Wakaba Njuguna – Groupe Standard, Kenya

5. Ridwan Karim Dini-Osman – Réseau BEI, Ghana.

Meilleur article en presse écrité sur la ré/assurance (anglais) :

Chris Ebong – Independent Newspapers Limited, Nigéria;

2. Dominic Omondi – Nation Media Group, Kenya;

3. Isaac Khisa – L’Indépendant, Ouganda;

4. Nanjinia Wamuswa – The Standard Group, Kenya;

5. Patrick Alushula – Nation Media Group, Kenya.

Meilleur article en ligne sur la ré/assurance (anglais) :

1. Etornam Agbemor – Centre des médias Pent, Ghana

2. Isaac Khisa – The Independent Magazine, Ouganda

3. Nelson Mandela Muhoozi – La nouvelle vision, Ouganda

4. Okello Jesus Ojara – TND News Ouganda, Ouganda

5. Ridwan Karim Dini-Osman – Le Monde, Ghana

Meilleure candidature française en matière de ré/assurance (presse écrite, audiovisuelle ou en ligne) :

1. Bahwa Ferdinand – Le Journal.Africa, Burundi ;

2. Ghassan Waïl El Karmouni – Medias24, Maroc ;

3. Gouba Gnintabouré Emmanuel – Info Nature, Burkina Faso ;

4. Rabo Oumarou – Les Editions Sidwaya, Burkina Faso;

5. Sawadogo Adama – Editions Sidwaya, Burkina Faso.

Meilleure entrée en langue

arabe :

Ibraheem Essa – Almal, Égypte ;

2. Islam Sherif, Almal, Égypte;

3. Islam Abdul Hamid Abdul Muttalib Farahat – Amwal Alghad, Égypte;

4. Mohamed Azab Tawfik – Journal Alborsa, Égypte;

5. Mostafa Mahmoud Mohamed – Followict, Égypte.

Prochaines étapes

Les lauréats et les finalistes seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix. Les gagnants de la catégorie 2025, ainsi que le grand gagnant, auront l’occasion de se rendre au Cap, en Afrique du Sud, pour l’événement les 7 et 8 avril 2025, et seront contactés pour plus de détails.

La cérémonie de cette année marque une occasion spéciale, qui coïncide avec deux étapes importantes : le 10e Sommet des chefs de la direction et les célébrations du 40e anniversaire de Continental Reinsurance. Les lauréats bénéficieront d’un accès exclusif à des dirigeants d’assurance de premier plan de toute l’Afrique, ce qui leur permettra d’établir des liens et d’obtenir des informations précieuses sur l’industrie.

Conformément à notre engagement à développer les talents dans le journalisme de ré/assurance, nous fournirons à tous les participants les commentaires du jury pour soutenir leur croissance et leur développement professionnel dans le domaine.

Nous apprécions sincèrement tous les journalistes qui ont soumis leur travail pour les prix de cette année. Votre dévouement et vos contributions façonnent l’avenir du journalisme de ré/assurance en Afrique.

Pour plus d’informations sur les prix, visitez https://www.continental-re.com/journalism-awards/