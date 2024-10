Philippe La Paix Maré, nouveau Etalon A : « Je ne m’y attendais pas… »

Le portier de l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a été récompensé pour ses bonnes prestations en club. Convoqué pour la première fois en équipe nationale A, Philippe La Paix Maré ne s’attendait pas à cela pour le moment.

Qu’as-tu ressenti en apprenant la nouvelle de ta sélection ?

Une grande joie ! J’étais très heureux d’apprendre la nouvelle et de la manière dont j’ai été informé. Je ne m’y attendais pas pour le moment. J’étais déterminé à travailler dur pour rejoindre la sélection un jour. Je dirai que je suis content et étonné. C’est un rêve d’enfance qui se réalise. J’ai vraiment hâte de travailler aux côtés de mes ainés pour m’aguerrir encore davantage. Si les coaches ont jugé que c’était le moment de faire mes premiers pas avec les A, c’est à moi de montrer de quoi je suis capable.

Quels ont tes objectifs ?

Le premier était d’intégrer les Etalons A. Cela est fait. Je dois maintenant travailler dans la durée et viser encore plus haut. C’est-à-dire que je ne veux pas seulement y faire un passage. Je veux rester dans le groupe. Pour cela, et comme je l’ai dit plus haut, je dois tout faire pour ne pas faire regretter le coach sur son choix.

Quelles sont tes qualités ?

Je suis très bon sur la ligne avec une bonne relance des 2 pieds. Ma force est dans les bras et les pieds aussi. J’ai la maîtrise un peu partout.

Maré a-t-il une idole ?

Bien avant que je ne quitte le centre, j’appréciais Hervé Koffi. J’admirais surtout ses bonnes relances et ses sorties aériennes.

Quel est le secret de Maré surtout lors des séances des tirs au but ?

D’abord, je fais tout pour être mentalement prêt à chaque match. Pour les tirs au but, même s’il est vrai que le facteur chance aussi joue sa partition, j’avoue que je m’entraine beaucoup pour ces séances. Je n’arrête jamais de prier lors des tirs au but pour que Dieu me guide d’aller sur le bon côté.

As-tu un club de rêve ?

Je n’ai pas de préférence en tant

que telle, mais, je voudrais bien jouer à Lyon. Je voulais profiter

de l’occasion que vous m’offrez pour remercier tous mes fans.

Ils n’ont jamais douté de moi.

Ils aiment ce que je fais. Je promets de travailler plus pour ne pas

les décevoir. Ils m’ont toujours encouragé. Même pendant ma blessure, je recevais des messages d’encouragements. Et cette première sélection a aussi été rendue possible grâce à eux.

Entretien réalisé par

Yves OUEDRAOGO