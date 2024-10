Mali : Bientôt la Ire édition des Championnats de taekwondo AES-Russie

Le Mali abritera, du 15 au 16 novembre 2024, la Ire édition des Championnats de taekwondo qui mettront aux prises les combattants de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso et leurs homologues de la Fédération de Russie.

Les participants s’affronteront dans les catégories olympiques (-58kg, -68kg, -80kg et +80kg pour les hommes, -49kg, -57kg, -67kg et +67kg pour les femmes) et chaque pays sera représenté par huit athlètes (4 combattants et autant de combattantes). Prévue le 15 novembre, la première journée de la compétition sera consacrée aux séances d’exhibition de taekwondo et d’autres arts martiaux. 24h plus tard, on enchaînera avec les combats proprement dits.

Il faut noter que la cérémonie de lancement de ces championnats de taekwondo s’est déroulée, le vendredi 4 octobre 2024, à Bamako, en marge de l’édition spéciale du 22 septembre du Baromètre. Elle était co-présidée par le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et son collègue du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Fassoun Coulibaly. L’un des temps forts de l’événement a été la signature du partenariat entre Baromètre et la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT).

« Le parrainage de cet événement par ma personne témoigne à suffisance l’intérêt que je porte au sport malien en général et à la consolidation des acquis de l’AES en particulier », a déclaré le ministre Fomba, avant de rappeler que l’AES, créée le 16 septembre 2023 entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s’est ensuite transformée en Confédération des Etats du Sahel, le 6 juillet dernier, à Niamey au Niger et la présidence a été confiée au président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Pour Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, il doit y avoir une collaboration pointue entre les pays de l’AES dans tous les domaines afin que cette Confédération soit une réussite.

C’est dans cette optique que les présidents des fédérations nationales de taekwondo des pays de l’AES et de l’Union de taekwondo de Russie ont initié l’organisation de cette compétition baptisée Championnats de taekwondo AES-Russie. A la suite du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, le président de la FEMAT, Me Alioune Badara Traoré, a indiqué que l’objectif de la compétition est de renforcer les relations entre les pays de l’AES et la Russie. Il a aussi révélé que les échanges entre les présidents des fédérations de l’AES avaient débuté il y a une année et demie pour mettre en place une organisation pour permettre aux membres de l’AES de se connaître, d’une part et d’autre part s’affronter sur le tatami.

Parlant du partenariat entre le Baromètre et la FEMAT, Me Alioune Badara Traoré dira : « Globalement dans ce partenariat, nous nous engageons à faire valoir le Baromètre dans nos évènements et le Baromètre s’engage à soutenir les athlètes dans la durée ». Pour sa part, le coordonnateur du Baromètre, Cheick Oumar Soumano, a expliqué que l’accompagnement de sa structure, c’est d’abord d’identifier tout ce qui est emploi autour du taekwondo national et chercher des sponsors pour financer les activités et la préparation des athlètes pour les futures échéances.

« C’est maintenant qu’il faudrait préparer le champion que nous voulons avoir en 2028. Nous allons aussi faire des formations pour renforcer les capacités des dirigeants sportifs. Baromètre a également une convention avec le Comité olympique international qui va aussi mettre à notre disposition un certain nombre de modules que nous allons transmettre à notre tour à la FEMAT », a précisé Cheick Oumar Soumano.

Quant au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Fassoun Coulibaly, il a salué la collaboration entre le Baromètre et la FEMAT, ajoutant que les championnats de taekwondo de l’AES offriront une belle opportunité aux combattants d’affûter leurs armes dans la perspective des échéances internationales.

Agence nigérienne de presse