Prix Nobel de physique 2024 : John Hopfield et Geoffrey Hinton récompensés pour leurs travaux sur l’intelligence artificielle

L’Américain John Hopfield et le Canado-Britannique Geoffrey Hinton sont les lauréats du Nobel de physique 2024.

Deux spécialistes de l’intelligence artificielle(IA), John Hopfield, 91 ans et professeur à l’université Princeton, et Geoffrey Hinton, 76 ans et professeur à l’université de Toronto au Canada, sont les lauréats du Prix Nobel de physique 2024.

Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur l’IA. Selon l’Académie royale des sciences, ces deux chercheurs ont permis le développement de réseaux de neurones artificiels, devenus incontournables en informatique.

Le jury a expliqué que les deux lauréats du prix ont utilisé « des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d’apprentissage automatique d’aujourd’hui ».Le duo travaille sur l’IA depuis 44 ans.

Alassane KERE