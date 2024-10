Promotion de la croissance économique chinoise: des mesures pour l’atteinte des objectifs annuels

Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’État de la Chine a animé une conférence de presse sur la mise en œuvre d’une série de politiques incrémentielles pour soutenir la croissance économique, l’optimisation structurelle et la dynamique soutenue du développement, le mardi 8 octobre 2024, à Beijing. Des responsables de la Commission nationale du développement et de la réforme ont expliqué lesdites mesures et apporté des éclairages aux interrogations des journalistes. Le président de la Commission nationale du développement et de la réforme, Zheng Shanjie, a, dans sa déclaration liminaire, indiqué que le fonctionnement global de l’économie chinoise est stable. Toutefois, il importe de soutenir la croissance économique à travers une panoplie de mesures.

Face aux incertitudes inhérentes, entre autres, au protectionnisme et aux pressions à la baisse sur l’économie, il est impératif de soutenir la tendance de la macroéconomie, le développement de haute qualité et les investissements. Au nombre des mesures annoncées, il y a l’augmentation de la demande intérieure. À travers cette politique, il s’agit d’insuffler une amélioration dans les moyens de subsistance et de stimuler la consommation. Dans cette dynamique, il est aussi question d’encourager les investissements pour promouvoir la croissance.

Autre mesure, la revitalisation du marché des capitaux. Cette mesure va permettre de mieux affronter les fluctuations récentes et de renforcer la confiance des investisseurs. À terme, elle va contribuer à soutenir la résilience de l’économie chinoise dans sa globalité.

Dans ce déploiement de politiques, les entreprises sont également prises en compte. Confrontées à de nombreux défis, le gouvernement va apporter un soutien structuré aux différentes entreprises afin de leur permettre de maintenir le cap de compétitivité et de rendre attractif l’environnement des affaires.

De manière globale, pour la Commission nationale du développement et de la réforme, il y a lieu de suivre de près les tendances de l’économie chinoise et d’apprécier l’impact de la mise en œuvre des différentes mesures. Tous ces efforts visent à permettre à l’économie chinoise d’atteindre ses objectifs prévisionnels annuels. En dépit de tout, il est à souligner que les fondamentaux du développement économique de la Chine demeurent stables et reposent sur l’énorme potentiel du marché et la forte résilience de l’économie.

Karim Badolo

CGTN Français