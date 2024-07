Sénégal : le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie en visite chez le président Diomaye

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, en visite ce mercredi 10 juillet 2024, à Dakar. Mikhaïl Bogdanov rencontrera le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette visite vise à renforcer les relations entre la Russie et le Sénégal, ainsi qu’à élargir leur partenariat dans divers domaines. Selon des médias sénégalais, cette visite sera marquée par le lancement de la Chambre de commerce et d’investissement Afrique, Russie et Eurasia.

