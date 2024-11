SIAO 2024 : E.Wily. Fashion propose des prêt-à-porter en Faso Danfani

L’atelier de couture E.Wily.Fashion prend part à la 17ème édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) avec des créations en Faso Danfani et Koko Donda.

Au stand E9 du pavillon Pyramide du SIAO, l’atelier spécialisé en coupe-couture E.Wily.Fashion y expose des tenues hommes et dames confectionnées avec des pagnes tissés Faso danfani et Kôkô dunda. « Nous faisons du prêts-à- et du sur-mesure.

Et au SIAO, nous exposons des chemises, des boubous, des robes, des camisoles, faits à partir de nos pagnes traditionnels », a expliqué le styliste modéliste, Wily Ezzy, venu de la ville de koudougou, située dans la région du Centre-Ouest. Pour sa première participation au salon, il a reconnu que cette opportunité lui permet de se faire connaitre davantage.

« Nous prenons part à cette édition du SIAO grâce à l’accompagnement de l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME) qui a bien voulu nous aider à avoir des stands pour y présenter notre savoir-faire », a affirmé M. Ezzi. A cet effet il a traduit toute sa reconnaissance à l’agence. « Nous remercions l’AFP/PME pour ce geste de soutien à notre égard. Cela nous fait plaisir car nous vendons et faisons déjà des affaires et d’autres promettent aussi de passer à la boutique », s’est-il exprimé.

Kadi RABO

Photos : Issa COMPAORE