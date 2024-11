Baptême au SIAO : Le pavillon de la Créativité baptisé pavillon de la Créativité Thomas Sankara

Le pavillon de la Créativité est baptisé pavillon de la Créativité Thomas Sankara et le pavillon Arc-en-ciel est désormais appelé pavillon Le Faso. La cérémonie de baptême a été parrainée, le vendredi 1er novembre 2024, par le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda.

Le pavillon Arc-en-Ciel et celui de la créativité ont changé de nom le vendredi 1er novembre 2024. Ces pavillons ont respectivement été baptisés Pavillon Le Faso et Pavillon de la Créativité Thomas Sankara. La cérémonie de baptême a été parrainée par le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Il a souligné que c’est sous le leadership du président Thomas Sankara que le Burkina Faso a connu de grandes réformes, entraînant des changements fondamentaux dans la vie et la destinée du peuple burkinabè. « Parmi ces changements figurent les symboles de la Nation.

Le pays a été dénommé Burkina Faso, l’hymne national a été établi, et la devise nationale est devenue « La Patrie ou la Mort, nous vaincrons », a-t-il affirmé. Il a précisé qu’en plus de ces réformes institutionnelles, la quête du développement à travers la promotion et la valorisation du patrimoine national constitue un axe central de l’action gouvernementale. Ces perspectives de changement ont motivé la nouvelle dénomination des deux pavillons du SIAO. Bassolma Bazié a déclaré que le pavillon portant le nom de la patrie est une invitation aux Burkinabè à renforcer leur énergie collective en vue de conquérir notre souveraineté et notre patriotisme. Le pavillon dédié à la créativité porte le nom du père de la Révolution, Capitaine Thomas Sankara. « En 1984, c’est grâce à sa réflexion et à ses initiatives que sont nés les germes du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou. En nous référant à quelqu’un qui s’est sacrifié pour notre patrie, nous devons honorer l’ensemble de ses œuvres », a-t-il précisé.

Pour le ministre d’État, ce pavillon symbolise l’engagement des autorités à poursuivre les idéaux pour lesquels Thomas Sankara a donné sa vie, à savoir la défense de la patrie et la conquête de notre véritable souveraineté. Il a ajouté que ce pavillon, qui sert de cadre d’exposition aux œuvres innovantes et créatives, doit porter l’image emblématique de son héros au sein de la vitrine de l’artisanat africain. À l’issue de la cérémonie de baptême des pavillons, le ministre de la Fonction publique a visité plusieurs stands dont le Pavillon de la Créativité Thomas Sankara (ex-Pavillon de la Créativité), pour découvrir les œuvres en compétition et d’autres créations. Il a également visité le Pavillon Soleil Levant, où il s’est immatriculé à la Caisse nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU).

