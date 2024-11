Fasofoot : Classement après 6 journées

Six journées déjà et le Fasofoot promet une lutte acharnée .AS Sonabel, AS Douanes, et Rahimo FC dominent le classement avec le même nombre de points, rendant la course en tête plus serrée que jamais. Découvrez le classement complet et les écarts entre les équipes.

Le Classement de FasoFoot après 6 journées

1-AS Sonabel: 12 points+7

2-AS Douanes: 12 points+5

3-Rahimo FC: 12 points+5

4-ASFB: 12 points+4

5-Majectic SC: 10 points+2

6-USFA: 10 points+2

7-RCK: 10 points-3

8-EFO: 8 points+2

9-RCB: 7 points+0 (-1 match)

10-SFC Tenakourou: 7 points-1

11-Réal du Faso: 7 points-2

12-Vitesse FC: 6 points+1 (-1 match)

13-USCO: 5 points-2 (-1 match)

14-ASFA Yennenga: 3 points-5

15-Salitas: 3 points-6

16-ASECK: 0 point-9 (-1 match)

Sidwaya.info

Source : FasoSports