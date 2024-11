Économie : L’Algérie entre officiellement dans la ZLECAF

Ce vendredi 1er octobre, l’Algérie a célébré non seulement le 70e anniversaire de sa Révolution, mais aussi un tournant majeur dans son développement économique et son intégration continentale. Elle devient officiellement membre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la plus vaste du monde en termes de pays participants.

L’Algérie avait déjà ratifié l’accord en 2021 et, depuis, s’est associée à la Commission économique pour l’Afrique pour élaborer un plan de développement ambitieux à travers la ZLECAF.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer les partenariats au sein de l’Union africaine (UA) et les échanges avec des États clés, notamment l’Afrique du Sud, première puissance économique du continent.

