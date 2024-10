SIAO 2024 : les pays invités spéciaux célébrés

Le Mali et le Niger sont les pays invités spéciaux à la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Ils ont été célébrés au cours d’une cérémonie, le dimanche 27 octobre 2024.

L’une des innovations majeures de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) est la mise en place du village de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui regroupe des artisans du Mali, du Niger et du Burkina. Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux du SIAO 2024 ont été honorés, le dimanche 27 octobre 2024. C’était au cours de la journée de célébration des pays invités spéciaux. Le cérémonial a débuté par les hymnes nationaux des trois pays de l’AES. Il a été marqué également par des prestations de troupes de danse venues du Mali et du Niger, les allocutions des ministres en charge de l’Artisanat des trois pays, de la décoration, une remise de cadeaux. Une visite du Village AES et des stands par les trois ministres et leurs délégations a mis fin à cette cérémonie. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso, Serge Poda, a salué la présence remarquable des délégations des pays invités.

« Votre participation personnelle au SIAO, avec de fortes délégations, illustre une fois de plus la solidarité impulsée au plus haut niveau de nos Etats », a-t-il déclaré. Pour lui, cette innovation du Village AES à l’édition 2024 du Salon fait partie de nombreuses actions par lesquelles, les trois gouvernements expriment leur volonté commune d’œuvrer à l’unisson pour le renforcement de leur coopération.

« Ce cadre d’exposition, que le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a visité en marge de la cérémonie d’ouverture du SIAO, répond à l’impératif de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal de l’espace AES en mettant en lumière le génie créatif de ses artisans », a poursuivi le ministre. Selon Serge Poda, le Village AES constitue également un lieu de partage d’expériences en vue de renforcer les liens entre les artisans de l’AES dans la perspective de partenariats fructueux.

« La célébration de la journée des pays invités spéciaux et du Village de l’AES ambitionne conforter l’image de notre espace qui est celui de trois peuples solidaires, unis, forts et résilients malgré le contexte sécuritaire difficile », a souligné M. Poda. Il a d’ailleurs invité les festivaliers à visiter ces stands pour découvrir des produits de la créativité des artisans, imprégnés de l’authenticité et de la culture des pays de l’AES, traduisant leur richesse et leur dynamisme. Pour leur part, les ministres en charge de l’artisanat du Mali et du Niger ont exprimé leur satisfaction d’être associés à ce grand rendez-vous de valorisation de l’artisanat africain.

« La présence du Niger à ce SIAO en tant qu’invité spécial est d’abord un honneur pour notre pays en tant que membre de l’AES et je tiens à exprimer nos remerciements les plus sincères au peuple ami et frère du Burkina Faso pour l’invitation et la confiance renouvelée qu’il nous témoigne en donnant l’occasion de participer à cet évènement prestigieux », a déclaré la ministre en charge de la culture du Niger Soufiane Aghaichata Guichene. Pour elle, à travers cette journée mémorable, les chefs d’Etats de l’AES soutiennent sans relâche le secteur de l’artisanat, témoignant ainsi leur volonté et détermination commune de promouvoir et valoriser leurs patrimoines respectifs.

Mme Guichene a soutenu que le Niger est présente avec une délégation de plus de 100 artisans. « Ils ont pour mission de partager avec vous leur créativité et leur passion pour un artisanat authentique nourri par notre héritage ancestral », a-t-elle poursuivi. Selon elle, ce Salon représente une opportunité précieuse de tisser des liens et créer des partenariats et favoriser un échange mutuel de savoirs avec les artisans de toute l’Afrique afin d’impulser une dynamique de développement régional. Pour sa part, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme du Mali, Andogoly Guindo, a félicité le gouvernement burkinabè pour l’organisation du SIAO 2024.

« L’organisation du Salon dans ce contexte sécuritaire difficile imposé à nos peuples du Sahel est tout simplement une victoire sur la crise », a-t-il déclaré. Il a également loué la résilience des artisans qui, malgré les dures conditions imposées par la crise, sont restés concentrés à la tâche. « Le Mali participe à cette édition en s’associant pleinement aux idéaux et aux objectifs du SIAO et ce conformément à la vision de nos chefs d’Etat de faire de la culture et de l’artisanat, un facteur d’intégration de nos peuples et un levier de croissance et de développement de nos pays.

Kadi RABO