Partenariat SIAO-Sidwaya : un tandem gagnant depuis 36 ans

Entre le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou et les Editions Sidwaya, il existe une collaboration des plus fructueuses. Celle-ci dure depuis maintenant 36 ans.

A la Ire édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), en 1990, Sidwaya était déjà présent pour donner de la visibilité à la manifestation et aux artisans venus des 30 pays qui y avaient participé. Cela fait donc bien 36 ans que Sidwaya met un point d’honneur à assurer la couverture médiatique des activités entrant dans le cadre du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou. Pour la 17e édition du SIAO qui se tient du 25 au 3 novembre 2024, la tradition est une fois de plus respectée. La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh et la directrice générale du SIAO, Mariam Traoré ont en effet matérialisé leur volonté commune de poursuivre le partenariat à travers la signature d’une convention de collaboration, le 11 octobre 2024 soit deux semaines avant le début de la fête de l’artisanat africain. « Les Editions Sidwaya ont toujours été aux côtés du SIAO et du Salon régional de l’artisanat (SRA) pour accroitre la visibilité de ces évènements. Pour cette 17e édition, nous attendons bénéficier de l’accompagnement des Editions Sidwaya pour accroitre la visibilité de toutes les activités sur toutes ses plateformes afin que l’ensemble des populations puisse vivre le SIAO aussi bien au Burkina Faso qu’à l’international », avait indiqué la directrice générale du SIAO. Quelques mois après son installation au poste de directrice générale du SIAO, lors d’une visite de courtoisie dans « la maison commune », le 11 août 2023, Mariam Traoré avait manifesté le souhait de renforcer la collaboration entre les deux organisations.

« Nous remercions la direction générale pour l’apport et le soutien constant au SIAO dans le cadre de l’organisation de ses manifestations. Nous entendons renforcer cette collaboration pour l’atteinte des objectifs communs », avait-elle écrit dans le livre d’or. Pour la directrice générale des Editions Sidwaya, le partenariat avec le SIAO est sacré. C’est la raison pour laquelle ce média public travaille à mériter cette confiance avec le plus grand professionnalisme. « C’est avec fierté que nous procédons à chaque édition à la signature de cette convention. Pour nous, c’est la confiance renouvelée, dû surtout à la satisfaction du SIAO pour ce que nous faisons. Nous essayons d’innover à chaque édition en termes de contenus », a poursuivi Mme Badoh. La preuve de l’engagement des Editions Sidwaya à donner plus de visibilité aux activités du SIAO se matérialise cette année à travers la multiplication des supports de diffusion. Ainsi, pour l’édition 2024 du SIAO, en plus de la publication des pages du SIAO dans les colonnes du quotidien et la production du SIAO News, Sidwaya a ajouté le volet web ainsi que la production de vidéo. « A travers toutes ces innovations, notre ambition est de faire voir et découvrir le SIAO partout où nos plateformes nous permettent d’arriver », a rassuré la directrice générale des Editions Sidwaya.

Nadège YE