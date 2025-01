Société burkinabè des fibres textiles: Bienvenu Paré, nouveau directeur général

Le secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Alassane Ouédraogo, a installé,le mardi 14 janvier 2025, à Bobo-Dioulasso, le nouveau directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles, (SOFITEX), Bienvenu Paré. Il remplace Bonossokoun Arsène Gislain Somda qui aura passé 10 mois à ce poste et admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis décembre 2024.

Bienvenu Paré est le nouveau Directeur général (DG) de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITX). Il est administrateur des services financiers et a occupé entre autres, le poste de directeur central des achats de la SOFITEX de juillet 2023 à juillet 2024. C’est ce cadre que le Conseil des ministres a déniché le 9 janvier dernier, pour prendre les commandes de la nationale des fibres textiles, en remplacement de Arsène Gislain Somda, admis à la retraite. Le secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Alassane Ouédraogo, l’a installé ,le mardi 14 janvier 2025, dans ses nouvelles fonctions en présence des différents directeurs et des partenaires de la société.

A l’occasion, le nouveau directeur général de la SOFITEX, Bienvenu Paré, a pris l’engagement de piloter cette direction générale « avec intégrité, respect, sérieux, humilité, rigueur, foi et probité, conformément aux bonnes pratiques communément admises, pour une SOFITEX plus dynamique, plus prospère, plus compétitive, plus rayonnante, ouverte au changement, et pérenne ».

Une SOFITEX plus rayonnante

Il alors invité ses collaborateurs, à observer les mêmes principes de bonne gouvernance dans la conduite des activités relevant de leur compétence, convaincu que la SOFITEX sera plus rayonnante comme avant. « Cette société retrouvera son lustre d’antan, sa place de leader dans la production cotonnière en Afrique, voire dans le monde. Je vous invite à épouser cette vision pour notre propre bien en premier », a exhorté le nouveau DG.

Le secrétaire général, Alassane Ouédraogo, l’a appelé à relever les défis avec la collaboration des autres. « Je vous invite à apporter votre pierre à la construction de la SOFITEX. Je vous réitère la disponibilité des uns et des autres pour vous accompagner dans votre mission », lui a-t-il dit. Le représentant des partenaires sociaux, Siaka Yamba, et le directeur général adjoint de la SOFITEX, Serge Bassolet, se sont engagés à l’accompagner pour la réussite de sa mission.

« Les travailleurs ont une haute conscience de l’importance de la SOFITEX et du rôle qu’elle joue dans l’économie du Burkina Faso. Ils s’engagent par conséquent à accompagner leur nouveau directeur général dans sa noble et lourde mission », a rassuré M. Bassolet. Ils ont tous rendu un hommage au directeur général sortant qui, à les entendre, a fait bouger les lignes à la SOFITEX en dix mois de gestion.

Portrait express du nouveau DG de la SOFITEX

Le nouveau directeur général de la SOFITEX, Bienvenu Paré, est titulaire de plusieurs diplômes et certifications dont :

-Le diplôme d’Administrateur des services financiers, option techniques budgétaires, fiscalités, gestion comptable, technique de vérification, marchés publics, droit fiscal, budgétaire, administratif, comptabilité générale, SYSCOHADA… Il a été le major de sa promotion en 2008 avec la mention très bien, et les félicitations du jury.

-Un master 2, finances comptabilité et audit ; Option : comptabilité et gestion des entreprises,

-Un Executive Online Certificate ICCF@HEC Paris délivré par HEC Paris ; option : analyse financière évaluation et redressement de sociétés, résolution des crises, choix d’investissement et de financement.

-Une certification en IDB6.3x : gestion de projets de développement délivrée par IDBx/EDX 141 Portland St. Cambridge,

-Un diplôme de technicien supérieur en génie-électrique, option réseau informatique et télécommunications.

Bienvenu Paré a occupé plusieurs postes de responsabilité notamment :

-Chef de service à la direction générale de la Coopération

-Responsable des marchés publics au Programme de réalisation des infrastructures socio-économiques (PRISE)

-Directeur des marchés publics du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière

-Chef de division finances et comptabilité du Programme socioéconomique d’urgence de la Transition (PSUT) au Premier ministère

-Secrétaire général de la Commission de l’informatique et des libertés rattachée à la Présidence du Faso cumulativement avec le poste de DAAF

-Gestionnaire du Fonds d’équipement du ministère de l’Economie et des Finances où il a également occupé d’autres postes de responsabilité

-Directeur central des achats de la SOFITEX, de juillet 2023 à juillet 2024.

