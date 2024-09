Star Prize 2024 de la Fédération internationale des journalistes agricoles : Mahamadi Sebogo remporte le 1er prix dans la catégorie « développement durable »

Le quotidien public Sidwaya, à travers son journaliste et chef de Desk Economie et Finances, Mahamadi Sebogo, a remporté le premier prix dans la catégorie «développement durable » du concours Star Prize 2024 de la

La presse burkinabè continue de faire honneur au pays des Hommes intègres à l’international. Le quotidien Sidwaya, à travers son journalisme et chef de desk économie et finances, Mahamadi Sebogo, a remporté le premier prix dans la catégorie « développement durable » du concours Star Prize 2024 de la Fédération internationale des journalistes agricoles (IFAJ), l’annonce des lauréats de cette compétition internationale a eu lieu, le 15 août 2024, à Interlaken, en Suisse.

Le deuxième prix de cette catégorie est allé au journaliste Elaine Shein des Etats-Unis d’Amérique.

Le troisième prix est revenu à Mike Abram du Royaume-Uni.

Quant au prix du meilleur journaliste agricole de l’année, il a été remporté par Matt McIntosh du Canada.

C’est le reportage intitulé : « Apékina Gomgnoumbou, l’agro écologiste éleveur de phacochères », qui a valu à Mahamadi Sebogo ce prix international.

Le jury a qualifié son article de « portrait très complet ». Selon le secrétaire général de la IFAJ, Addy Rossi, ce portrait réalisé par M. Sebogo sur un producteur très engagé et très innovant, donne vie à la durabilité pour les lecteurs.

« C’est un merveilleux exemple de reportage sur un thème important », a-t-il ajouté.

Cette année plus de 300 œuvres journalistiques de « qualité et d’excellence remarquables » provenant de plus de 60 pays des cinq continents, ont pris part à cette compétition internationale.

Mahamadi Sebogo n’est pas à son premier trophée de ce concours Star Prize. En rappel, en 2021, il avait remporté le premier prix dans la catégorie presse écrite.

M. Sebogo a présenté son prix à la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, le mardi 10 septembre 2024. Mme Badoh a félicité le lauréat et toute la chaine de production de Sidwaya qui au quotidien, abat un travail de qualité qui honore non seulement Sidwaya, mais tout le Burkina.

Elle a une fois de plus invité ses collaborateurs à maintenir le cap du professionnalisme et de l’excellence.

La Rédaction