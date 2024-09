Lutte contre le terrorisme : le Ghana solidaire du Burkina

Une délégation ghanéenne, conduite par le ministre de la sécurité, Albert Kan Dapaah, a eu une séance de travail axée sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme avec la partie burkinabè, mardi 10 septembre 2024, à Ouagadougou.

Les amis du Burkina Faso continuent de lui manifester leur solidarité et soutien dans la lutte contre les forces du mal. En séjour au Burkina Faso, le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kan Dapaah, accompagné d’une forte délégation, a exprimé la nécessité d’une unité d’actions dans la lutte contre les ennemis. Lors de la séance de travail qui a réuni la partie ghanéenne et burkinabè à Ouagadougou, mardi 10 septembre 2024, les deux parties se sont promis de renforcer leur coopération à tous les niveaux afin de rester fortes et unies face aux crises. Pour le ministre ghanéen, le Burkina Faso est avant tout un pays frère et ami. Partant, l’hôte du jour a indiqué que tout ce qui touche au Burkina touche indirectement ou directement le Ghana voisin. « Nous partageons avec le Burkina Fao un frontière grande et riche en culture. Les populations frontalières sont bien intégrées et se complètent à tous les niveaux. Il va de soi que le problème d’un côté va affecter l’autre côté. Raison pour laquelle cette crise sécuritaire nous invite à plus d’unité », a-t-il dit. Par ailleurs, le patron de la sécurité au Ghana a insisté en affirmant que lorsque la case de ton voisin est en feu, la tienne peut également connaitre le même sort si des mesures communes ne sont pas prises. Ainsi, tout en saluant la résilience du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, il a rassuré de l’engagement de son pays à demeurer auprès du pays des Hommes intègres dans le combat contre les forces du mal.

« Le Ghana va continuer à œuvrer pour la stabilité dans ses pays voisins », a conclu Albert Kan Dapaah. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, chef de la délégation burkinabè, quant à lui, a salué la solidarité du Ghana envers le Burkina Faso. Il a reconnu que le pays partageant une importante frontière avec le Ghana, avec un brassage des populations vivant en frontière, le renforcement des liens amicaux étaient nécessaire. Il a salué de ce fait les soutiens multiformes du Ghana auprès des burkinabè notamment les populations déplacées qui vivent sur le territoire ghanéen. « Les rapports qui sont faits par notre consulat ou par l’Ambassade du Burkina Faso à Accra sur les actions du gouvernement ghanéen à l’endroit de nos compatriotes déplacés, nous réconfortent dans la lutte contre le terrorisme. En effet, les bonnes conditions que le Ghana a bien voulu mettre en place pour accueillir sur son sol des Burkinabè sont le témoignage d’une bonne coopération », a reconnu le chef de la diplomatie burkinabè. Tout en manifestant la satisfaction du Burkina Faso sur les rapports amicaux avec le Ghana, le ministre Traoré a donné l’assurance du renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays voisins.

Wanlé Gérard COULIBALY