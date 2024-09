Xi Jinping effectue des inspections dans les provinces du Shaanxi et du Gansu (nord-ouest)

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a procédé à une inspection à Baoji, ville de la province du Shaanxi (nord-ouest), et à Tianshui, ville de la province voisine du Gansu.

Xi s’est rendu dans les deux villes de mardi après-midi à mercredi matin.

A Baoji, il a visité le Musée des objets en bronze de Baoji et un parc écologique situé le long de la rivière Weihe pour s’informer des efforts locaux visant à améliorer la protection et l’utilisation des reliques culturelles ainsi que la conservation écologique de la rivière Weihe, le plus grand affluent du fleuve Jaune.

A Tianshui, M. Xi a visité le temple Fuxi, une base locale de production de pommes et les grottes de Maijishan pour en savoir plus sur la protection et la préservation du patrimoine culturel local et sur le développement de l’industrie de spécialité fruitière moderne dans les régions montagneuses.

Le temple Fuxi est dédié à Fuxi, un ancêtre mythique de la nation chinoise.

Source: CGTN Français