Lutte contre le tabac : des cigarettes électroniques chicha d’une valeur de 26 400 000 F CFA retirées du marché

Les équipes de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), en collaboration avec la Police nationale de Baskuy, ont procédé au retrait du marché d’une importante quantité de cigarettes électroniques, communément appelées chicha, le 11 septembre 2024.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’arrêté conjoint n°2017-0281/MICA/MINEFID, visant à renforcer les mesures de contrôle des cigarettes et autres produits du tabac importés au Burkina Faso ou transitant par le Burkina Faso à destination d’autres pays.

Conformément à cet arrêté, les cigarettes et autres produits du tabac importés pour la mise à la consommation au Burkina Faso, dont les cartons, les cartouches et paquets ne respectent pas les exigences prescrites ou pour lesquels l’importateur n’aura pas pu produire les documents exigibles, doivent être confisqués et détruits dans les conditions réglementaires.

Il est également rappelé que la consommation de la chicha dans les lieux publics, clos ou non, est strictement interdite. Le chef de département des Investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon a exprimé ses remerciements à la Police Nationale de Baskuy pour sa précieuse collaboration. Il a également invité la population à dénoncer toute activité suspecte aux numéros verts suivants :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.

SCRP/BMCRF