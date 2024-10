Banque postale du Burkina Faso : faire de l’inclusion financière un crédo

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé, ce lundi matin, au lancement officiel des activités de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF).

Dans son discours officiel livré par le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar NACANABO, le Président du Faso a salué la naissance de cette banque qui s’inscrit dans sa vision d’un « développement inclusif, un progrès économique et social dont chaque Burkinabè pourra bénéficier ».

Pour le Chef de l’Etat, cette institution n’est pas seulement une banque ; elle incarne les aspirations de notre peuple en quête d’un mieux-être qui adviendra grâce au financement des secteurs stratégiques de notre économie.

La Banque postale du Burkina Faso, aux côtés de la Banque des Dépôts du Trésor, et de la Caisse des Dépôts et d’Investissements dont les activités seront lancées prochainement, jouera « un rôle crucial dans la centralisation des ressources publiques et le financement de projets structurants, contribuant ainsi à la transformation économique de notre pays ».

Dans le livre d’or de la banque, le Président du Faso a invité le personnel à faire de la BPBF une institution financière de proximité qui accompagnera le développement partout au Burkina Faso.

Le directeur général de la BPBF, Inoussa BOUNDAONE a salué les efforts du Chef de l’Etat et du gouvernement pour leur implication à la mise en route effective de cette banque. Pour lui, la BPBF qui a fait ses premiers pas dans l’univers bancaire en avril 2023, est « le fruit d’un effort collectif, guidé par une conviction forte, celle de rendre les services bancaires plus proches des citoyens, où qu’ils se trouvent ».

Doté d’un capital de 15 milliards de FCFA, la BPBF est une banque commerciale tout public. Elle traduit, selon le directeur général, l’engagement des actionnaires à offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations pour le renforcement de l’inclusion financière.

L’ambition de la banque est de faciliter l’accès des plus vulnérables aux services financiers, appuyer les petites et moyennes entreprises, et jouer un rôle moteur dans le développement de l’économie nationale.

Direction de la communication de la Présidence du Faso