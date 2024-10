Mondial de Maracana 2024: le Burkinabè Mamadou Yougos Koné sacré meilleur arbitre

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire, vainqueurs de la finale de la première édition de la coupe du monde maracana Abidjan 2024, n’étaient pas les seuls bienheureux au palais des sports de Treichville hier 6 octobre 2024.

Le Burkinabè Mamadou Yougos Koné, qui a arbitré cette finale, a vu aussi son mérite reconnu par le comité d’organisation.

«Les rideaux sont tombés ce soir au Palais des sports de Treichville.

Bravo à tous les pays participants et félicitations à la Côte d’Ivoire pour le sacre et la qualité de l’organisation.

Grâce à vos prières et encouragements, nous rentrons avec la médaille mondiale de meilleur arbitre. L’occasion pour nous de féliciter tous les officiels techniques , la Fédération internationale de maracana (FIMAA) et tous les intervenants pour les sacrifices consentis», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Mamadou Yougos Koné a dit mesurer les encouragements du public sportif.

«En homme intègre, nous prenions chaque match comme une mission avec pour ambition de faire honneur à tout le peuple Burkinabé», a rassuré Koné.

Konwoman Rufin PARE