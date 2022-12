11-Décembre 2022 : Des VDP décorés pour leur sacrifice à Fada N’Gourma

La région de l’Est a célébré le dimanche 11 décembre 2022, à Fada N’Gourma, le 62e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance. A l’occasion, 117 personnes dont des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été décorées.

La Nation burkinabè est reconnaissante aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) « activement » engagés dans la lutte contre l’hydre terroriste. En effet, le dimanche 11 décembre 2022, jour du 62e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, des supplétifs de sécurité et d’autres « valeureux » fils de la Nation ont été distingués. Ils étaient, en tout, 117 Burkinabè, issus des collectivités locales et des secteurs public et privé, à recevoir, chacun une médaille, pour leur esprit de patriotisme. Des distinctions qui, pour le gouverneur de la région de l’Est, le colonel Hubert Yaméogo, doivent être perçues comme une invite à la persévérance. Selon lui, ce jour spécial pour la Nation est une occasion, une fois de plus, de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui « défendent inlassablement l’intégrité du territoire au péril de leur vie ». Par ailleurs, le colonel de gendarmerie a eu une pensée pieuse pour les victimes du terrorisme. Il a salué, également, l’engagement « patriotique » des fils du Gulmu, des autorités coutumières et religieuses, des travailleurs du public comme du privé et de tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de la région, malgré le contexte difficile.

Il a appelé les populations à faire bloc derrière les FDS et les VDP. En ce qui concerne la situation des victimes collatérales du terrorisme, à savoir les Personnes déplacées internes (PDI) à l’Est, estimées à plus de 105 mille âmes, à la date du 31 octobre 2022, selon les données du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), le gouverneur a traduit sa reconnaissance aux humanitaires et aux populations hôtes engagés pour leur cause. Il a indiqué, en outre, que le 62e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso est l’occasion d’honorer le courage des devanciers « qui, par leur engagement et leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour la liberté ». Pour préserver cet héritage, le colonel Hubert Yaméogo a exhorté les populations de sa région à méditer sur cet extrait du message à la Nation du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré: « Le combat pour l’indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l’ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule ».

Joanny SOW