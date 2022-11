60e anniversaire du Musée national : les activités lancées

Le ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé, le dimanche 13 novembre 2022 à Ouagadougou, les activités marquant le 60e anniversaire du Musée national.

13 novembre 1962-13 novembre 2022. Le Musée national du Burkina Faso commémore ses soixante ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs activités ont été concoctées. Il s’agit, entre autres, de conférences publiques en lien avec le thème qui sera défini par le comité mis en place à cet effet, de colloques, d’ expositions itinérantes dans tous les musées du pays. Hier, dimanche 13 novembre 2022, c’est le ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo qui a donné le clap de départ de cette célébration. Pour lui, ce temps d’arrêt était nécessaire pour saluer le travail des devanciers. « Si le musée existe, c’est parce que des gens, malgré toutes les difficultés, ont sillonné pratiquement le Burkina Faso pour collecter des objets qui sont assez illustratifs de nos valeurs afin de les conserver et les promouvoir. Il faut donc saluer tout ce travail qui a été fait », a rappelé Jean Emmanuel Ouédraogo. Au Musée, tous les jours, a-t-il poursuivi, ce sont de gros efforts qui sont déployés pour la conservation, la promotion et la valorisation de ces objets.

Il a aussi laissé entendre que la présence des membres de l’exécutif à ce lancement est le signe que le gouvernement de la Transition entend accorder une grande importance au Musée national en particulier et de façon générale, à la question de la préservation du patrimoine culturel du pays. « Les défis restent immenses, mais nous allons travailler à les résoudre en conjuguant nos énergies et nos matières grises », a-t-il affirmé. Et puisque les musées sont faits pour être visités, Jean Emmanuel Ouédraogo a invité les Burkinabè à découvrir des objets, des histoires, leurs origines. Et, c’est en cela que chacun, selon lui, peut contribuer à aboutir à un Musée national à la hauteur des ambitions nationales. « C’est un programme scientifique et culturel à la hauteur des attentes du public qui sera déroulé les jours à venir », a précisé la directrice générale du Musée national, Rasmata Sawadogo. Elle a également appelé les Burkinabè à un sursaut collectif pour sortir le Musée de sa léthargie. Au cours du lancement, des anciens travailleurs du Musée ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution à la préservation du patrimoine culturel.

Donald Wendpouiré NIKIEMA tousunis.do@gmail.com