Abcès dentaire : « Le changement de couleur de la dent devrait vous alerter », Dr Salama Yabré

L’abcès dentaire est une poche de pus dans une dent causée par une infection. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous avons rencontré le chirurgien-dentiste Salama Yabré.

Au Burkina Faso, plusieurs personnes, par manque d’informations sur les causes et les manifestations de cette maladie, souffrent en silence. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre d’un spécialiste pour en connaitre davantage, car comme dit le dicton : « prévenir vaut mieux que guérir ».

Pour Dr Salama Yabré, l’abcès peut se définir comme une collection de pus localisée à la gencive d’une dent. Cette maladie est reconnaissable à travers des signes que sont la douleur qui irradie, douleur à la mastication, une enflure et une rougeur de la gencive, la fièvre, la mauvaise haleine, le gonflement de la bouche ou du visage, le changement de la couleur de la dent, etc. « Le changement de couleur ou dyschromie est déjà un signe de nécrose, cela devrait vous alerter.

Malgré cela, si vous ne consultez pas, l’abcès peut apparaitre puisque l’infection qui était cantonnée dans la pulpe va migrer vers l’apex, l’extrémité de la dent et envahir tout son environnement », prévient-il. « C’est généralement une complication d’une carie dentaire non traitée ou mal traitée. Il peut aussi être la conséquence d’un traumatisme dentaire à la suite d’un choc récent ou non.

A ces deux causes s’ajoute une autre, indirecte qui est la peur du dentiste », car, relève-t-il, par crainte de la douleur à tort ou à raison, plusieurs personnes atteintes de carie dentaire fuient le dentiste, ce qui, à la longue, provoque l’abcès dentaire, soutient-il. M. Yabré explique que si la carie n’est pas traitée pendant la phase de déminéralisation, nous aboutissons à une cavitation, ensuite l’infection avance vers la pulpe et on parle de rage dentaire ou pulpite qui fait extrêmement mal.

Une fois qu’elle dépasse la pulpe, celle-ci se mortifie et sort par l’extrémité sous la forme d’un abcès très douloureux. En plus, le dentiste relève que les dents de sagesse peuvent être la raison d’un abcès gingival. « Les dents de sagesse qui sont les dernières à pousser n’ont généralement pas assez de place. Elles poussent souvent recouvertes de la gencive pouvant devenir une poche qui peut s’enfler. C’est ce qu’on appelle une péri-coronarite », précise-t-il. En outre, il y a les parodontites ou atteintes des tissus de soutien de la dent qui peuvent provoquer un abcès.

Précautions à prendre

Pour empêcher la formation d’un abcès dentaire, il est conseillé d’avoir une bonne hygiène buccale, nettoyer efficacement les dents au moins deux fois par jour et l’usage du fil dentaire. A cela, il faut adjoindre une alimentation équilibrée sans oublier la visite annuelle de contrôle chez le chirurgien-dentiste, énumère Dr Yabré. Comme personnes à risque, Salama Yabré affirme que tout le monde est exposé, car nul n’est à l’abri d’un traumatisme, mais les plus exposés sont les boxeurs et les footballeurs. Et pour cela, il conseille la consultation après tout choc reçu.

« On peut cogner un mur et penser que c’est passer alors que l’impact a traumatisé l’os et à la longue, cela provoque une nécrose. Si vous observez un point au niveau de la gencive ou un changement de la couleur de la dent, il faut aller consulter. Si vous avez un choc, partez signaler », exhorte-t-il. Cela permettra, de son avis, à l’agent de santé d’établir un suivi et dès l’instant que la dent commence à changer de couleur, il pourra initier le traitement. Il est recommandé de faire une radio panoramique dentaire qui permettra d’avoir une vue d’ensemble des dents et de son environnement, ajoute le spécialiste.

Pour guérir de cette maladie, docteur Yabré prodigue des conseils à l’endroit des populations. « Il faut se faire consulter, souvent quand on n’est pas sûr, vaut mieux prendre un antalgique simple pour calmer la douleur. Car en cas d’infection l’anti-inflammatoire peut aggraver la situation. La prise en charge va se faire nécessairement au cabinet dentaire, on peut procéder par le drainage de l’infection de la dent, associée à un traitement médicamenteux. Pour les dents de sagesse, on peut être amené à les extraire si les obstacles muqueux et/ou osseux empêchent l’éruption de la dent », soutient-il.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

michouleazar@gmail.com

Odilia VEBAMBA (Stagiaire)