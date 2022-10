Arabie saoudite : Le Prince héritier lance une stratégie pour dynamiser l’industrie

Le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premier ministre et Président du Conseil des affaires économiques et de développement, a lancé une nouvelle stratégie nationale en faveur de l’industrie. La stratégie, selon le Premier ministre, vise à stimuler les investissements dans l’industrie de pointe et l’exportation, et contribuer à sécuriser les chaînes de services mondiales en partenariat avec le secteur privé.

Le royaume d’Arabie saoudite mise sur ses ressources humaines, matérielles et naturelles pour dynamiser le secteur de l’industrie. C’est dans cette dynamique que le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premier ministre et Président du Conseil des affaires économiques et de développement a lancé une nouvelle stratégie pour diversifier l’économie industrielle. « Le vaste potentiel humain et matériel du Royaume, sa remarquable situation géographique et l’abondance de ses ressources naturelles sont les principaux fers de lance de la stratégie nationale en faveur de l’industrie.

Cette stratégie doit servir de choix tactique dans la diversification de l’économie nationale et doubler sa contribution au PIB, faisant de l’Arabie saoudite une plaque tournante de l’investissement dans ce secteur hautement essentiel », a-t-il déclaré lors du lancement de l’initiative. La nouvelle stratégie va mettre l’accent sur 12 sous-secteurs avec pour ambition la diversification de l’économie industrielle du Royaume.

Elle comprend également plus de 800 opportunités d’investissement d’une valeur de 1000 milliards de riyals saoudiens. La stratégie a aussi pour objectif d’inaugurer un nouveau chapitre en matière de croissance durable pour le secteur en vue d’atteindre des résultats économiques ambitieux d’ici à 2030. « Elle vise notamment à doubler le produit intérieur industriel et la valeur des exportations industrielles, qui passeront de 254 milliards de riyals saoudiens en 2022 à 557 milliards de riyals saoudiens en 2030, et à réduire de plus de 80 % le déficit de la balance commerciale industrielle.

La stratégie nationale en faveur de l’industrie devrait porter la valeur totale des investissements dans le secteur à 1 400 milliards de riyals saoudiens et multiplier par dix environ la part des exportations de produits de haute technologie, qui était de 0,6 % en 2020, en plus de créer des dizaines de milliers d’emplois de qualité à forte valeur ajoutée », précise l’agence saoudienne SPA.

Le secteur industriel, un catalyseur clé

La nouvelle stratégie s’inscrit dans les tendances mondiales du secteur, telles que la quatrième révolution industrielle, et met en évidence les objectifs du Royaume, ainsi que les avantages concurrentiels dont il bénéficie. L’Arabie saoudite entend renforcer le secteur privé, accroître la flexibilité et la compétitivité du secteur industriel et garantir un accès continu aux produits de base essentiels au bien-être des citoyens et à la stabilité des activités économiques. En investissant dans de nouvelles technologies prometteuses, le Royaume ambitionne devenir le leader mondial sur une sélection de produits de base, en exploitant la force de son économie dans une perspective d’intégration industrielle régionale des chaînes de valeur.

En Arabie saoudite, le secteur industriel est un catalyseur clé dans la diversification de l’économie. Il contribue au développement du produit intérieur et des exportations non pétrolières, à l’amélioration de la balance commerciale et à la création d’opportunités d’investissement et d’emplois distinctifs, conformément aux objectifs de la Vision 2030. Le gouvernement a ainsi porté son intérêt au secteur, ce qui a conduit à la création d’un ministère indépendant, en charge du pilotage du système, ainsi qu’au lancement de plusieurs programmes, entités et initiatives.

« Alors que le nombre d’usines du Royaume a atteint 7 206 en 42 ans (de 1975 à 2016), il a augmenté de l’ordre de 50 % pour atteindre 10 640 installations industrielles en 2022. Cette nouvelle stratégie est destinée à créer des opportunités d’investissement uniques, et à faire croître le nombre d’usines de l’ordre de 350 %, pour atteindre environ 36 000 usines d’ici 2035 », précise l’agence saoudienne.

Le secteur industriel de l’Arabie saoudite repose sur des bases robustes et des réussites consolidées sur plus de 50 années et qui ont contribué pour plus de 340 milliards de riyals saoudiens au produit intérieur brut. Par ailleurs, il pourvoie de nombreux emplois de qualité et des opportunités d’entrepreneuriat dans divers domaines industriels. Le Royaume dispose également d’entreprises industrielles nationales pionnières, qui ont contribué à hisser son industrie à l’échelle régionale et mondiale. De nos jours, l’Arabie saoudite se classe au quatrième rang mondial des fabricants de produits pétrochimiques, et fournit les chaînes d’approvisionnement et de fabrication internationales, contribuant à la production de nombreuses industries.

Une synthèse de

Karim BADOLO