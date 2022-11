Assemblée législative de Transition : Dr Ousmane Bougouma, élu président

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a validé le mandat des personnalités désignées pour siéger au parlement, le vendredi 11 novembre 2022 à Ouagadougou. A l’occasion, Dr Ousmane Bougouma a été désigné président de l’ALT par ses pairs avec 65 voix sur 67 votants contre deux voix pour sa concurrente, Bénédicte Baïlou.

La nouvelle Assemblée législative de Transition (ALT) est en train de prendre progressivement corps à travers la mise place de ses différents organes. A la suite de la confirmation des dossiers de candidature à la fonction de député, le mandat des 71 personnalités désignées a été validé, le vendredi 11 novembre 2022 à Ouagadougou. Séance tenante, le parlement a aussi désigné son président conformément à l’article 16 de la Charte de la Transition. Ainsi, Dr Ousmane Bougouma a été élu président de l’ALT par ses pairs avec 65 voix sur 67 votants contre deux voix pour sa concurrente, Bénédicte Baïlou. L’élection a été présidée par un bureau d’âge composé du député le plus âgé à l’état civil, Boureima Traoré (72 ans), assisté par les deux plus jeunes députés.

A l’issue de l’élection, M. Bougouma a relevé que la mission qui leur a été confiée par le peuple exige un sens élevé de responsabilité et d’abnégation au travail. Pour y arriver, il a exhorté ses collègues à cultiver la cohésion et le travail collaboratif. Le président de l’hémicycle a rappelé que le Burkina Faso vit des moments difficiles de son histoire. C’est pourquoi, il a relevé que l’heure n’est pas aux célébrations et aux réjouissances, mais plutôt à l’engagement et à l’abnégation au travail. De ce fait, Dr Bougouma a invité les représentants du peuple à la sobriété, à l’effort collectif et à l’engagement patriotique. « Je vous engage à la prise en main rapide des dossiers pour qu’ensemble, avec professionnalisme, nous puissions œuvrer à des réformes hardies et à un contrôle sans complaisance de l’action gouvernementale », a-t-il précisé. Légiférer autrement Dans le contexte actuel difficile, le président de l’ALT a, en outre, confié qu’il incombe aux députés de développer des initiatives pour légiférer autrement en prenant réellement en compte les opinions du peuple.

A ce sujet, Ousmane Bougouma a laissé entendre que son équipe exploitera au mieux dans le respect des lois et textes en vigueur, les technologies de l’information et de la communication. Il s’agira de recueillir les contributions des populations à la base pour légiférer dans le sens de leurs besoins, a-t-il argumenté. Le président a, par ailleurs, mis en place un comité ad hoc de 11 membres chargé de l’élaboration du règlement intérieur de la représentation nationale. Ledit comité a un délai de 48 heures à compter de son installation pour déposer son rapport. Avant de lever la séance, le président de l’ALT a donné rendez-vous aux députés ce lundi 14 novembre pour l’adoption du règlement intérieur. Les 71 députés désignés pour siéger à cette 3e législature de Transition se composent de 11 femmes et de 60 hommes. 18 d’entre eux ont déjà siégé dans la législature précédente. En rappel, l’hémicycle est composé de 20 personnalités désignées par le chef de l’Etat, 16 représentants des Forces de défense et de sécurité (FDS), 13 personnes désignées par les forces vives des régions, 12 représentants des partis politiques et 10 issus des organisations de la société civile.

Abdoulaye BALBONE

Biographie du président de l’Assemblée législative de Transition

Désigné une première fois député par les forces vives de la région du Plateau central, Dr Ousmane Bougouma a siégé à l’Assemblée législative de Transition (ALT) de mars à septembre 2022 où il a présidé la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) sous le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR I).

A la faveur de l’avènement du MPSR II, la région du Plateau central lui renouvelle sa confiance par consensus. Il fait son retour à l’ALT ce 11 novembre 2022 et se voit confier par ses pairs, les rênes de l’organe législatif de Transition. Enseignant-chercheur, maître-assistant de droit privé à l’université Thomas-Sankara et dans d’autres instituts d’enseignement supérieur au Burkina Faso, l’homme de droit a fait ses classes dans les universités et centres de recherches en Afrique et en Europe. Il est titulaire d’un Doctorat en droit privé avec mention très honorable et autorisation de reproduction en l’état, (2013), Universités de Rouen en France et Ouaga II au Burkina Faso. Dr Bougouma est auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques dont : « Le mandataire judiciaire en droit OHADA des procédures collectives » (2018) ; « La protection de la femme dans le concubinage en droit burkinabè » ; « La libre circulation des marchandises en droit communautaire UE et UEMOA, Editions universitaires européennes » (2015) ; « Gestion de la propriété intellectuelle en Afrique de l’Ouest : Guide pour le développement agricole grâce aux indications géographiques au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal », etc. Il est par ailleurs membre de la Commission nationale OHADA du Burkina, administrateur de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), et depuis 2016, le conseiller juridique du président de l’université Joseph-Ki-Zerbo, chargé des dossiers juridiques et du contentieux. Polyglotte, il s’exprime en mooré, français, anglais et allemand. Né le 31 décembre 1981, le nouveau président de l’Assemblée législative de Transition est marié et père de quatre enfants (deux filles et deux garçons).

A. B.