Burkina Faso : « œuvrons tous pour renforcer la sécurité et la stabilité», Cardinal Philippe Ouédraogo

Dialogue, solidarité, justice, pardon. C’est l’appel que lance l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo aux Burkinabè à l’occasion de son traditionnel message à la communauté chrétienne à l’orée des fêtes de la Noël et de fin d’année.

Philippe Ouédraogo a insisté sur le fait que l’ennemi commun des Burkinabè est la menace terroriste et la violence et non les personnes, les religions et les ethnies. Il a donc exhorté les populations, notamment, les leaders des organisations de la société civile, au sens de la responsabilité.

« La situation du Burkina Faso est déjà alarmante, volatile et très précaire. N’ajoutons donc pas aux problèmes qui existent déjà, d’autres problèmes, mais œuvrons tous pour renforcer la sécurité et la stabilité », a exhorté l’archevêque.

Le cardinal a centré son message cette année sur la construction de la paix qui doit être l’aspiration de tous les Burkinabè.

Il a aussi encouragé les fidèles catholiques à des célébrations festives sobres et à la solidarité envers les pauvres et les victimes du terrorisme.

Sidwaya.info