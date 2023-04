Centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso : le ministre de la Santé se dit déçu

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a visité les chantiers de construction de l’hôpital du district de Léna, situé à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso et du Centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso, le samedi 15 avril 2023. L’objectif était de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux.

Les travaux du chantier de construction du Centre de radio-thérapie de Bobo-Dioulasso piétinent. Pour une infrastructure prévue être livrée en décembre 2022, le taux d’exécution en avril 2023 (soit 5 mois après le délai de livraison de l’ouvrage) est à 25%. C’est « l’amer » constat fait par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, sur le site, ce samedi 15 avril 2023 dans la cité de Sya. Le premier responsable du département en charge de la santé n’a pas caché sa déception au vu de l’évolution du chantier. « L’état d’avancement des travaux n’est pas satisfaisant. Entre notre dernier passage sur le lieu et aujourd’hui, les travaux n’ont pas beaucoup évolué », a-t-il déploré. Ce retard, aux dires du ministre, est dû à des problèmes au niveau du partenaire autrichien. Dr Kargougou a souhaité que ce dernier puisse emboiter le pas de l’Etat burkinabè qui a respecté ses engagements.

Pour lui, il est « extrêmement important » qu’un nouveau planning des travaux soit transmis au ministère et fera l’objet d’un suivi « rigoureux » hebdomadaire, mensuel, trimestriel à différents niveaux. « Trimestriellement, une équipe ministérielle de très haut niveau s’assurera de l’état d’avancement des travaux. Mensuellement, le directeur des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance sera chargé d’assurer ce suivi. De façon hebdomadaire, voire quoti-dienne, le coordonnateur du projet sera sur le terrain et va s’assurer avec le bureau de contrôle que les travaux s’exécutent normalement », a souligné Dr Robert Kargougou. Il a ajouté que l’équité d’accès aux soins est une priorité majeure pour le gouvernement. « Il n’est pas normal qu’une femme qui présente le cancer du sein en besoin de radiothérapie quitte un village de la province du Kénédougou, traverse Bobo-Dioulasso pour aller se faire prendre en charge à Ouagadougou », a-t-il martelé. C’est pourquoi, il est impératif que ce centre soit fonctionnel le plus rapidement possible, aux dires du ministre de la Santé.

Bientôt ,un hôpital district à Léna

Pour sa part, le coordonnateur du projet de construction du Centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso, Wourozou Olivier Constantin Sanon, a fait savoir que le partenaire s’est engagé à sortir dans une semaine un nouvel agenda qui sera discuté avec le ministère en charge de la santé. « Nous attendons de voir ce nouvel agenda pour discuter et établir un chronogramme ferme qui sera l’objet d’un suivi régulier à différents niveaux », a-t-il ajouté. Avant le Centre de radiothérapie, le ministre et ses collaborateurs se sont rendus à Léna, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, afin de s’imprégner de l’évolution du chantier de l’hôpital de district. D’une capacité d’environ 100 lits, le nouvel hôpital sera composé de plusieurs bâtiments dont une maternité, des salles d’hospitalisation et de consultations, d’un laboratoire, d’une imagerie, d’une pharmacie, d’une station d’eaux usées, etc. A Léna aussi, le ministre et sa délégation ont déploré un retard dans l’exécution des travaux. Débuté en février 2023, le chantier à un niveau d’exécution physique estimé à 5% pour un délai consommé de 20%, a affirmé le ministre après une visite guidée. Ce retard, selon le coordonnateur du Projet d’amélioration de l’accès des soins de santé pour la mère et l’enfant au Burkina Faso (projet ORIO13 BF01), Tellé Gaston Béogo, est lié à la situation sécuritaire et à un problème de financement, malgré les efforts du ministère de la Santé. A travers les échanges avec les différentes parties prenantes que sont les entreprises et le bureau de suivi, il a été convenu la mise en place d’un dispositif « rigoureux » de suivi de la construction de cet hôpital afin que le délai d’achèvement prévu en décembre 2023 soit respecté.

Boudayinga J-M THIENON