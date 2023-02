Club de la presse : Le MBDHP échange avec la presse sur les droits humains et la stigmatisation au Burkina de 2017 à 2018.

Le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples a animé le vendredi 17 février 2023, une conférence de presse sur la question sécuritaire. Lors de cette rencontre organisée par le club de la presse, le SG du MBDHP, Ali Sanou a exposé sur la problématique de la stigmatisation et les exécutions extra judiciaires.

Dans sa communication, il a mis en exergue trois éléments. Il s’agit la notion des droits humains qui sont reconnus à tout homme, « simplement parce qu’on est humain ».

Le deuxième point était la responsabilité des Etats dans la lutte contre le terrorisme. « L’Etat doit être celui qui règle la question des droits de l’homme et ne doit pas être à l’origine de la violation de ces droits. »

Le dernier point a porté sur les exécutions extra-judiciaires et autres violations des droits de l’homme qui constituent des facteurs d’aggravation du sentiment de stigmatisation. A ce sujet, de 2017 à 2018, plus d’une centaine de plaintes ont été formulées aux TGI de Ouahigouya et de Banfora.

