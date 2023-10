Commission mixte de coopération Burkina-Iran : huit accords signés

La première session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-République islamique d’Iran débutée, le lundi 2 octobre 2023, s’est achevée, le jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso et la République islamique d’Iran ont décidé de dynamiser leur coopération. Réunis du lundi 02 au jeudi 05 octobre 2023 dans la capitale burkinabè à l’occasion d’une commission mixte de coopération, les experts des deux pays ont accordé leurs violons sur huit accords. Ces accords ont fait l’objet de signature, le jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou, au cours de la cérémonie de clôture de la rencontre. Ces accords consignés dans un rapport de synthèse ont été dévoilés au cours de la cérémonie. Il s’agit d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ; un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération énergétique et minière ; un mémorandum d’entente dans le domaine de l’urbanisme et de la construction ; un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale ; d’un accord de coopération en matière de développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; un accord de coopération scientifique et technique dans le domaine de l’industrie pharmaceutique ; d’un protocole d’accord de coopération en matière de formation professionnelle, d’emploi et de développement de l’entreprenariat et un protocole d’accord dans le domaine de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. En sus de ces accords, il ressort du rapport de synthèse que les deux parties sont convenus sur le plan diplomatique de renforcer leur coopération en matière de formation des cadres diplomatiques. Dans ce sens, la partie iranienne s’est dit disposée à accueillir 20 diplomates burkinabè pour une formation de courte durée. Sur le plan économique et commercial, le Burkina et l’Iran se sont engagés à établir une coopération bancaire entre la Banque centrale de la République islamique d’Iran (FEFAH) et la Banque agricole du Faso (BADF) pour faciliter les échanges commerciaux et les investissements de part et d’autre.

La 2e session en 2025

Outre ces points d’accords, les deux pays ont décidé de poursuivre les négociations pour la finalisation d’autres projets d’accords qui n’ont pas pu être examinés à cette première session. La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, s’est réjouie que les conclusions de cette première session répondent aux objectifs préalablement fixés, à savoir élargir l’éventail de la coopération entre les deux pays. Pour elle, les résultats atteints sont le fruit de l’engagement des deux parties. Elle a exhorté les parties à poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre des conclusions de cette session pour un meilleur renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. La ministre s’est également réjouie du fait que l’Iran a manifesté sa « ferme volonté » à appuyer le pays des Hommes intègres dans la résolution de la crise sécuritaire et humanitaire qu’il traverse. « Cela témoigne de toute la fraternité et de l’amitié que les autorités et le peuple iraniens portent au Burkina Faso », a-t-elle confié. A son tour, le ministre des Coopérations, du Travail et du Bien-être social de la République islamique d’Iran, Seyyed Soulat Mortazavi, chef de la délégation iranienne, a salué les experts qui ont contribué à l’élaboration et à la signature des huit accords. Il a par ailleurs indiqué que sa délégation a eu des audiences avec les hautes autorités burkinabè que sont le chef de l’Etat et le Premier ministre. « Nous sommes convenus de façon concertée d’approfondir notre coopération », a-t-il relevé. A l’issue de la première session, les deux pays ont décidé de tenir la deuxième session de coopération en 2025 en République islamique d’Iran à une date qui sera déterminée de commun accord par voie diplomatique.

Abdoulaye BALBONE