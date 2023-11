Communauté Dioula du Burkina Faso : Karamoko Ouattara, nouveau chef suprême

Karamogo Ouattara est le nouveau chef suprême de la communauté Dioula du Burkina Faso. La cérémonie officielle de son intronisation et de sa présentation a eu lieu, le dimanche 29 octobre 2023, au quartier Kong-Bougou de Bobo-Dioulasso.

Les Dioulas du Burkina Faso ont un nouveau chef suprême encore appelé « Golotigui » en langue dioula. Karamogo Ouattara a t été choisi pour présider à la destinée de cette communauté. Son intronisation officielle s’est déroulée dans la matinée, du dimanche 29 octobre 2023, dans le quartier Kong-Bougou à Bobo-Dioulasso. Le nouveau promu, âgé d’environ 80 ans, est un ancien employé de l’hôpital de Bobo-Dioulasso (Actuel Centre hospitalier universitaire Souro Sanou) à la retraite. Il succède à Bakoffi Ouattara, décédé, le 9 juillet 2022. L’installation a été faite en présence de plusieurs responsables coutumiers des communautés sœurs, de notables dioulas venus de Bobo-Dioulasso et d’ailleurs. Il y avait la présence effective des autorités administratives de la ville de Sya.

Selon Ba Pingué Ouattara, membre de la communauté Dioula, le nouveau chef est le doyen d’âge des pères de la famille Dioula, seul critère de sélection. A l’en croire, cette cérémonie a été avalisée par les plus hautes autorités du pays. « Cette intronisation est autorisée par lettre du Premier ministre », a-t-il confié. Le cérémonial symbolique d’installation a été fait par deux chefs coutumiers Bobo.

Et cela s’explique, comme l’a dit Ba Pingué Ouattara, par la bonne cohabitation depuis belle lurette entre Bobo et Dioula. « Bobo-Dioulasso, comme son nom l’indique, est une ville d’alliance. La cohabitation fraternelle entre Bobo et Dioula a été suivie par l’intégration parfaite de nos populations », s’est-il félicité. Les Dioulas, a expliqué Ba Pingué Ouattara, sont une communauté de castes et de confréries dont le dénominateur commun est l’origine. Parlant d’origine, la communauté dioula du Burkina Faso, aux dires de Ba Pingué Ouattara, est venue de Kong, où est né le premier empire des Ouattara fondé par Sékou Ouattara et dont l’extension a été faite par Famagan Ouattara. « Toutes les familles princières Ouattara viennent du même foyer, celui de Tiéba, père des deux fondateurs de Kong, Sékou et Famagan Ouattara », a-t-il affirmé. C’est sous le signe de la paix, de la cohésion et de l’unité que le règne de Karamogo Ouattara est placé, foi de Ba Pingué Ouattara.

Alpha Sékou BARRY alphasekoubary@gmail.com