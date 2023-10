Coopération Burkina Faso-Iran : L’Iran et le Burkina s’accordent sur un protocole d’entente

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le ministre iranien des Coopératives, du Travail et du Bien-être social de la République islamique d’Iran, Seyyed Soulat Mortazavi, le jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou afin d’échanger sur des questions de coopération et de partenariat gagnant-gagnant.

La diplomatie burkinabè poursuit le renforcement des liens amicaux et de coopération avec les pays amis. Parmi ces pays, la République islamique d’Iran. Le jeudi 5 octobre 2023, le chef du gouvernement de la Transition, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a échangé avec le ministre des Coopératives, du Travail et du Bien-être social de la République islamique d’Iran, Seyyed Soulat Mortazavi, sur divers points de coopération. A sa sortie d’audience, le ministre iranien accompagné de la ministre burkinabè en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, s’est réjoui de la bonne « santé » des rapports de partenariat entre son pays et le Burkina Faso. Il a rassuré que l’axe Téhéran- Ouagadougou se porte bien et ira encore mieux avec la tenue effective de la première session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina et la République islamique d’Iran. Il a fait savoir que plusieurs domaines d’activité sont concernés par le protocole d’entente signé entre les deux pays et qui comporte environ huit grands accords. Il va s’agir, selon l’envoyé de Téhéran, de la politique étrangère, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’énergie, de l’évolution technologique et scientifique.

Wanlé Gérard COULIBALY