Corruption : Police municipale, Douane et Police nationale, le trio de tête en 2021 (REN-LAC)

Dans son rapport sur l’état de la corruption au Burkina en 2021, rendu publique ce mardi 6 décembre 2022, le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) présente la Police municipale comme étant le plus corrompu des services publics avec 51,3% des personnes touchées par l’enquête.

Dans ledit rapport la Douane occupe la deuxième place (37, 3%), la Police nationale vient en troisième position (31,8%) suivie de l’Enseignement post primaire (15,7%).

L’enquête, selon le REN-LAC, a pris en compte 3000 personnes dont 85,3 % estiment que la corruption est très fréquente au Burkina.

Tout comme cette année, en 2019 et en 2020, le trio de tête était toujours composé des même trois services épinglés. Dans le rapport 2020, c’était la police municipale qui était en tête avec 75,31%, suivie de la Police nationale avec un taux de 28,96%, puis la Douane avec 27,63%. En 2019 on avait toujours la Police municipale en tête de peloton avec 64,9% de taux de corruption, suivie de la Douane avec 27,5% et en troisième lieu, la Police nationale.

