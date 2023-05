Côte d’Ivoire : le tirage au sort de la CAN le 12 octobre

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations(CAN) aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Sept pays sont déjà qualifiés.Il s’agit de la Côte d’Ivoire (pays organisateur), du Sénégal (tenant du titre), du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud et du Burkina Faso. Les 17 autres qualifiés seront connus début septembre à l’issue des derniers matchs qualificatifs. Puis le jeudi 12 octobre 2023 aura lieu le tirage au sort de la compétition, selon le comité exécutif de la CAF. Cette CAN à 24 équipes se jouera dans plusieurs stades. Ce sont le Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpe en banlieue d’Abidjan (60 000 places), le Stade de la Paix de Bouaké (40 000 places), le Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro (20 000 places), le Stade Laurent Pokou de San Pedro (20 000 places), le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo (20 000 places) et le Stade Félix Houphouët-Boigny (33 000 places).

Alassane KERE