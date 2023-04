Crise russo-ukrainienne : « Il n’y a pas de vainqueur dans les guerres nucléaires », Xi Jinping au téléphone à Volodymyr Zelensky

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans l’après-midi du mercredi 26 avril 2023 à l’invitation de ce dernier.

La Chine se tient « du côté de la paix », a déclaré le président de la république populaire de Chine, Xi Jinping, ce mercredi, à propos de la crise russo-ukrainienne lors d’un entretien au téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Le dialogue et la négociation sont la seule voie viable. Il n’y a pas de vainqueur dans les guerres nucléaires. Toutes les parties concernées doivent garder leur calme et faire preuve de retenue, agir véritablement dans l’intérêt de leur propre avenir et de celui de l’humanité et gérer conjointement la crise », a déclaré le président chinois.

« La Chine n’a pas créé la crise ukrainienne et n’est pas non plus partie prenante à la crise. Sa position principale est de faciliter les pourparlers pour la paix », a-t-il poursuivi.

Pour lui, il est important de saisir l’opportunité et de créer des conditions favorables au règlement politique de la crise.

Le président Xi Jinping a indiqué qu’en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et grand pays responsable, la Chine ne resterait pas les bras croisés, ni n’ajouterait de l’huile sur le feu, encore moins n’exploiterait la situation à son profit.

Il a annoncé que la Chine enverra le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d’autres pays pour avoir une communication approfondie avec toutes les parties sur le règlement politique de la crise ukrainienne.

« La Chine a envoyé plusieurs lots d’aide humanitaire à l’Ukraine et continuera à fournir de l’aide au mieux de ses capacités », a déclaré Xi Jinping.

Après 31 ans, les relations entre la Chine et l’Ukraine ont atteint un niveau de partenariat stratégique, stimulant le développement et la revitalisation des deux pays, a encore rappelé Xi Jinping à l’intention de son interlocuteur ukrainien.

Le président chinois a aussi félicité le président Zelensky pour avoir déclaré à plusieurs reprises l’importance qu’il attache au développement des relations bilatérales et à l’avancement de la coopération avec la Chine et a remercié la partie ukrainienne pour sa solide aide à l’évacuation des ressortissants chinois l’année dernière.

Pour le président chinois, le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale est le fondement politique des relations sino-ukrainiennes.

« Les deux parties doivent se tourner vers l’avenir, envisager et gérer les relations bilatérales dans une perspective à long terme, poursuivre la tradition de respect mutuel et de sincérité et faire avancer le partenariat stratégique sino-ukrainien », a-t-il estimé.

De ce qu’il a dit, la volonté de la Chine de développer des relations avec l’Ukraine est constante et claire.

« Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine travaillera avec l’Ukraine pour faire progresser la coopération mutuellement bénéfique », a-t-il déclaré.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)