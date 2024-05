La culture culinaire de la Route de la soie maritime séduit les invités des médias

Le banquet sur le thème de la Route de la soie maritime dans les dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368) met en valeur la culture chinoise de la Route de la soie maritime.

Des correspondants de médias étrangers basés en Chine, des influenceurs Internet étrangers et des journalistes nationaux participant à la tournée médiatique « A Date with China » se sont livrés à un banquet sur le thème de la Route de la soie maritime des dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368) jeudi à Shishi de Quanzhou, dans la province du Fujian (Chine orientale), acquérant ainsi une compréhension plus profonde et plus complète de la culture de la Route de la soie maritime de la Chine.

Quanzhou était un point de départ et un carrefour commercial essentiel de l’ancienne route de la soie maritime, qui reliait les villes côtières chinoises à des destinations du monde entier. Sous les dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368), Quanzhou a été le premier port et la première ville à s’ouvrir au monde extérieur, attirant des marchands du monde entier.

Source : Chinadaily.com