Editions Sidwaya / Réseau des caisses populaires du Burkina : les deux institutions paraphent une convention

Le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) et les Editions Sidwaya ont paraphé une convention de partenariat, le mardi 21 mai 2024, au siège de la faîtière des caisses populaires. A travers cet accord de partenariat, Sidwaya s’engage à accompagner la RCPB dans ses actions de communication à l’endroit de ses membres et de tout Burkinabè.

Dans sa double mission économique et sociale de mobilisation de l’épargne locale, de développement d’entreprises coopératives d’épargne et de crédit fiables et rentables, de promotion de produits et services financiers accessibles et adaptés, le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) veut rester fidèle à sa vocation d’institution financière de proximité. Consciente que pour maintenir ce lien avec ses membres, la communication occupe une place centrale, la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) veut s’appuyer sur le « journal de tous les Burkinabè » pour mieux atteindre ses cibles. Dans ce but, les deux structures ont paraphé une convention de partenariat, le mardi 21 mai 2024, à Ouagadougou, au siège de la FCPB. Selon la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo, l’objectif de cette convention qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication de sa structure, est de lui permettre d’assurer une grande visibilité de ses activités, de mieux faire connaitre les missions des caisses populaires, les différents produits et services d’épargne et de crédit qu’elles offrent à ses membres. Cette bonne connaissance des caisses populaires est capitale, car sur le terrain, il y a beaucoup d’institutions de microfinance qui participent à créer de la confusion. Pire, certaines d’entre elles utilisent la notoriété des caisses pour se faire accepter et posent souvent des actes qui nuisent à l’image des caisses populaires, a déploré Mme Sondo. Il s’agit également, à travers cet accord de partenariat, a-t-elle poursuivi, de passer par les différents supports et canaux d’information, de communication des Editions Sidwaya pour faire comprendre aux Burkinabè que les caisses populaires, en tant que coopératives d’épargne et de crédit, leur appartiennent, et que par conséquent, ils devraient y adhérer et travailler à leur rayonnement sur l’ensemble du territoire burkinabè. Et d’ajouter que contrairement aux banques classiques, où ils sont des clients, au niveau des caisses populaires, les adhérents ont le statut de membres, donc de copropriétaires de l’institution financière.

Le début d’un long et fructueux partenariat

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, s’est réjouie de la signature de cette convention qui traduit la confiance que le RCPB place au premier groupe de presse du Burkina. Et du haut de ses 40 d’expérience de média responsable, intelligible et accessible à tous les Burkinabè, Sidwaya mettra les bouchées doubles pour remplir sa part de contrat. Pour ce faire, tous les supports physiques et digitaux, à savoir Sidwaya quotidien, Sidwaya en ligne, la page Facebook des Editions Sidwaya, le site de l’AIB et la page Facebook de l’AIB, seront mis à contribution pour accompagner les caisses populaires du Burkina à atteindre leurs objectifs. « Pour cette convention qui nous lie désormais, au regard de sa responsabilité et de ses obligations, les Editions Sidwaya s’engage avec diligence et professionnalisme à offrir un ensemble de prestations à la FCPB sur l’ensemble du pays », a rassuré Mme Badoh. En tout état de cause, la directrice générale de la FPCB ne doute pas que Sidwaya dispose des compétences et des ressources nécessaires pour assurer un accompagnement qualitatif et à fort impact au RCPB, qui compte aujourd’hui 35 caisses populaires et 212 points de vente sur l’ensemble du territoire burkinabè. Entourées de leurs proches collaborateurs, les premières responsables des deux institutions ont pris l’engagement de faire de cette convention, un succès mais aussi le début d’un long et fructueux partenariat.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com