Crise sécuritaire : L’État d’urgence déclaré dans 22 provinces

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme le gouvernement burkinabè a déclaré l’Etat d’urgence dans 22 provinces à travers 8 régions du pays, à compter du 30 mars 2023.

Il s’agit :

– des provinces des Banwa, de la Kossi, du Nayala et du Sourou dans la

région de la Boucle du Mouhoun ;

– de la province du Koulpelogo dans la région du Centre-Est ;

– des provinces de la Gnagna, du Gourma, de la Komondjari, de la

Kompienga et de la Tapoa dans la région de l’Est ;

– des provinces du Kénédougou et du Tuy dans la région des

Hauts-Bassins ;

– des provinces du Lorum et du Yatenga dans la région du Nord ;

– des provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha dans la région

du Sahel ;

-de la province de la Comoé dans la région des Cascades ;

– des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga dans la région du Centre-Nord.

Sidwaya.info