CSPS de Tanghin : faute d’ambulance, elle perd la vie

C’est avec amertume que Kantigui a appris le décès d’une dame des suites d’un accouchement au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 17 (Tanghin) de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, il y a environ deux semaines. Selon l’informateur de Kantigui, après avoir accouché, la dame âgée d’une trentaine d’années perdait beaucoup de sang, malgré les efforts des agents de santé pour arrêter le saignement. Le CSPS ne disposant pas d’ambulance, appel a été fait au district sanitaire de Kossodo dont relève le centre de santé. Mais, c’était peine perdue parce que toutes les ambulances de cet hôpital étaient au garage. Le centre de santé de Wayalguin contacté avait également le même problème d’ambulance. A en croire la source de Kantigui, les sapeurs-pompiers avaient été aussi appelés à la rescousse sans succès. C’est aux environs de quatre heures du matin que l’époux de la dame a pu contacter une bonne volonté qui a permis son évacuation à l’hôpital Yalgado- Ouédraogo. Malheureusement, la femme a rendu l’âme. Tout en déplorant cette situation, Kantigui interpelle les autorités à équiper le CSPS de Tanghin en ambulance, car les problèmes d’évacuation sont récurrents dans ce centre de santé.

Alors qu’il était à la quête d’informations, Kantigui a été informé d’un arrêté interministériel portant modalité de recours aux animateurs communautaires. Cet arrêté, signé du ministre en charge de l’éducation nationale et celui de l’Economie et des Finances, indique qu’il est fait recours à l’animateur communautaire pour assurer la continuité éducative dans les localités ayant procédé à la réouverture des structures éducatives à la suite d’une fermeture prolongée et qui a entrainé le redéploiement des fonctionnaires de l’Etat. Cherchant à mieux comprendre cette décision, Kantigui, en parcourant la note, a été mis au courant qu’il s’agit d’une mesure qui s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par le gouvernement pour l’éducation en situation d’urgence. En effet, avec la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, de nombreux établissements scolaires ont été fermés. C’est dans ce sens que Kantigui salue cette initiative qui, très certainement, viendra soulager de nombreuses localités en matière éducative en attendant l’arrivée des fonctionnaires affectés par l’Etat. Elle traduit également la résilience du peuple burkinabè face aux affres du péril terroriste.

