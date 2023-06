Des terroristes neutralisés avant un assaut contre Djibo

Les vecteurs aériens de l’armée burkinabè ont frappé avec succès, à plusieurs endroits du pays, des terroristes dont trois groupes qui voulaient lancer un assaut contre la ville de Djibo, a appris l’AIB de sources sûres.

Dans la soirée du mercredi, jour de Tabaski, trois groupes de terroristes se sont donnés rendez-vous à une dizaine de km au Nord de Djibo. Ils attendaient sous des arbres, l’arrivée de la logistique convoyée par des tricycles, avant certainement d’endeuiller la ville. C’est à ce moment que les vecteurs aériens vont ouvrir le feu sur eux, les décimant. D’autres malfaiteurs sont revenus ce 29 juin sur les lieux de l’embuscade du 26 juin pour chercher des sacs au niveau d’un camion endommagé. Une fois dans la localité de Kadiel, ils se sont retrouvés dans une maisonnette à l’abri des regards, pour le partage. Ces terroristes seront réduits à néant par des salves de frappes. Près de Soboulé, des criminels ont pris la fuite, flairant un danger. Ils ont rejoint leurs alcolytes en repos sous un grand arbre. Les vecteurs aériens entrent en action et envoient des frappes précises, neutralisant ainsi les malfaiteurs. Toujours ce 29 juin, des terroristes ont connu le même sort non loin de Bourzanga lorsqu’ils ont été repérés par les moyens de surveillance. Selon les sources de l’AIB, les opérations de reconquête de l’intégrité territoriale se poursuivent.

Agence d’information du Burkina