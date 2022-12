Ecobank Day : La banque panafricaine solidaire des déplacés internes de Pazani

Ecobank Burkina a signé une convention d’octroi de crédits aux personnes déplacées internes de Pazani avec le ministère en charge de l’action humanitaire, le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou. La signature de cet accord a été suivie d’une remise de vivres, vêtements, pagnes, savon aux PDI de la même localité.

Conformément à son slogan, le Groupe Ecobank montre chaque jour qu’elle est et demeure la banque panafricaine attachée aux valeurs du continent.

Sa filiale, Ecobank Burkina, a traduit en acte, le mardi 20 décembre 2022, cet attachement aux valeurs africaines de solidarité, d’entraide, de partage à l’égard des personnes déplacées internes (PDI) de Pazani. Elle leur a offert des vivres, des vêtements, des pagnes, du savon.

Ce don a été précédé d’une signature de convention d’octroi de crédits à 250 PDI entre Ecobank Burkina, le ministère en charge de l’action humanitaire et GRAINE SARL. Il s’agit d’accorder un prêt de 75 000 F CFA à zéro taux d’intérêt à chaque bénéficiaire voulant renforcer ou lancer une activité génératrice de revenus sur une période de six mois.

« Chaque année le Groupe Ecobank célèbre une journée appelée Ecobank Day au cours de laquelle toutes les filiales organisent une action de solidarité, une action d’entreprise citoyenne. Le thème de la journée porte sur l’inclusion financière. Au regard du contexte de notre pays, nous avons essayé de trouver un pont entre l’inclusion financière et la situation des personnes défavorisées », a expliqué la DG de Ecobank Burkina, Noëllie Cécile Tiendrébéogo.

L’ambition, à travers de cette opération de crédit, qui sera mise en œuvre avec l’accompagnement opérationnel et technique de GRAINE SARL, est d’œuvrer à inclure les personnes défavorisées dans le système financier, de les aider à retrouver peu à peu leur dignité, a-t-elle précisé.

Chacun des 250 PDI bénéficiaires de ce programme, majoritairement des femmes, est reparti avec un kit composé d’un sac de riz de 25kg, un sac de farine de maïs de 10 kg, un bidon d’huile de 5 litres et d’un paquet de pâtes d’environ 5 kg.

Des bénéficiaires reconnaissants à Ecobank Burkina

Les 400 agents de Ecobank Burkina ont aussi laissé parler leurs cœurs en apportant à titre individuel des pagnes, des vêtements, de l’argent, du savon aux PDI.

« Ils montrent ainsi que les déplacés internes ne sont pas seuls mais qu’elles peuvent compter sur leurs frères et sœurs, sur une entreprise citoyenne comme Ecobank », a confié la directrice générale.

En numéraire, le don est estimé à 30 millions FCFA ; ajouté à la contribution du personnel, c’est environ 60 millions FCFA que Ecobank Burkina a mis à la disposition des déplacés internes de Pazani, a-t-elle poursuivi.

« Par ce geste Ecobank montre qu’elle est une panafricaine qui a à cœur de promouvoir les valeurs africaines de solidarité, qu’il faut sauvegarder. Dans le contexte actuel de notre pays, elle est le socle sur lequel nous devons nous appuyer pour aider nos frères et sœurs en situation difficile. Car cela n’arrive pas qu’aux autres », a souligné Mme Tiendrébéogo.

Les heureux élus de cette générosité africaine ont exprimé leur gratitude à Ecobank Burkina par des remerciements, des prières et des bénédictions. Âgée de 74 ans et veuve depuis plus de 20 ans, Adjara Koanda est une déplacée internée venue de Kelbo dans la région du sahel et installée sur le site de Pazani en 2019.

Les bras chargés, elle a salué cet acte de solidarité de Ecobank Burkina qui vient améliorer les conditions de vie des déplacés internes. « Je suis très heureuse. Car ce don vient nous soulager. Les vivres que nous avons reçus vont nous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Je remercie le donateur. Que Dieu le bénisse et ramène la paix notre pays », a-t-elle laissé entendre.

Dans la même veine, le ministère en charge de l’action humanitaire, a traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè à la banque panafricaine.

« Lorsque quelqu’un vient dans votre champ avec une grosse daba pour vous aider, vous ne pouvez qu’être heureux. Les effectifs élevés des personnes déplacées font que malgré ses efforts, le gouvernement a toujours besoin de la solidarité des institutions, des personnes physiques et morales. Ecobank vient de poser un acte important », a affirmé le directeur de l’assistance et de la promotion socioéconomique du Fonds national de solidarité et de résilience sociale, Daouda Sessouma.

