Economie des noms de domaines : le « .bf » pour le rayonnement du Burkina sur internet

Le nom de domaine « .bf » a 30 ans. Cet anniversaire a été célébré lors de la IIe édition DNS forum, le jeudi 16 novembre 2023, à Ouagadougou.

L’Association burkinabè des domaines internet (ABDI) souhaite vulgariser l’utilisation du « .bf ». Pour ce faire, elle a convié les acteurs de l’écosystème de l’internet au Burkina Faso à la IIe édition du DNS Forum Burkina Faso placée sur le thème : « 30 ans du registre burkinabè des noms de domaine : Le « .bf », facteur clé de la souveraineté numérique du Burkina », le 16 novembre 2023 à Ouagadougou. Pour le Président du conseil d’administration (PCA) de l’ABDI, Bernard Yaméogo, l’enjeu de ce forum est de permettre à tous les acteurs de s’approprier le nom de domaines « .bf » et de revendiquer leur fierté d’être Burkinabè dans le cyberespace. Les deux panels animés par des experts de haut vol devraient contribuer à rassurer les acteurs de la pertinence d’utiliser ce nom de domaine. Le premier va porter sur le thème « Le “.bf”, facteur clé de souveraineté numérique du Burkina Faso » et le second sur le « Retour d’expérience des bureaux d’enregistrement accrédités pour les noms de domaines “.bf” ».

Au cours du forum, des bureaux d’enregistrement vont recevoir officiellement leurs décisions d’accréditation et des cahiers de charges. Le lancement du modèle 3R pour la gestion des noms de domaines va constituer également un des évènements majeurs au cours du forum. Selon le PCA de l’ABDI, le lancement du modèle 3R marque un tournant. « Il assure la séparation des fonctions entre l’administrateur des noms de domaines et les vendeurs et/ou prestataires de ces noms de domaines (bureaux d’enregistrement). Il met en concurrence les bureaux d’enregistrement (registrars) pour favoriser la promotion du développement de ces noms de domaines. En plus on s’attend à ce que ces registrars soient plus nombreux et recrutent plus d’utilisateurs. C’est cela qui est nouveau et constitue un pas », a-t-il détaillé. M. Yaméogo a lancé un appel à tous les acteurs afin qu’ils accompagnent l’ABDI pour un meilleur rayonnement du « .bf ».

Continuer les efforts

La ministre de la Transition digitale, des Postes et de l’Economie numérique, Aminata Zerbo/Sabane, était présente à la cérémonie d’ouverture du DNS Forum avec le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, Alhamdou Ag Ilyène ainsi que le ministre la Communication, des Postes et de l’Economie numérique du Niger, Raliou Sidi Mohamed. Selon elle, le constat est clair, le nom de domaine « .bf » n’est pas suffisamment utilisé, en témoigne les listes de présence qui circulent lors des cérémonies. Toutefois, elle a salué les efforts qui ont été faits par l’association burkinabè des domaines internet.

«Beaucoup de choses restent à faire mais j’aimerais qu’on reconnaisse les efforts qui ont été déployés depuis la mise en place de l’ABDI », a-t-elle dit. La ministre en charge de la transition digitale a encouragé les acteurs a formulé des recommandations et résolutions en faveur du développement de l’internet et particulièrement de l’éclosion d’une industrie locale des noms de domaines au Burkina Faso. « Mon département ne ménagera aucun effort pour l’amélioration de la législation relative au nom de domaine « .bf ». Elle a encouragé l’ABDI à, non seulement accélérer le processus d’implémentation du protocole de sécurité DNSSEC afin de contribuer à améliorer la sécurité globale d’internet, mais aussi simplifier davantage le processus d’enregistrement des noms de domaine s« .bf », a-t-elle poursuivi. Le nom de domaines « .bf » a été créé le 29 mars 1993. Le secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Wendlassida Patrice Compaoré, a rappelé que l’ARCEP est le registre officiel dans le cadre de la gestion des noms de domaines. C’est suite à la signature d’une convention de délégation de gestion des noms de domaines de premier niveau « .bf » en 2019 et 2022 que la gestion du « .bf » a été transférée à l’ABDI. « La célébration des 30 ans du registre burkinabè des noms de domaine mérite d’être saluée à sa juste valeur. En effet il y a eu un parcours jalonné de hauts, de bas et de temps morts. Mais le plus important demeure cette prise de conscience généralisée de l’importance du « .bf » en faveur de l’identité et de la souveraineté numérique du pays », a-t-il conclu.

Nadège YE