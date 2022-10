Éducation nationale : Des kits scolaires pour des élèves de l’école de Tangzougou

Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso a offert, le vendredi 21 octobre 2022, des kits scolaires à une centaine d’élèves de l’école de Tangzougou de Loumbila.

Après les élèves du Centre de formation intégrée des sourds et entendants (CEFISE), Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso a fait un don de cent kits scolaires, le vendredi 21 octobre 2022 à des élèves de l’Ecole primaire de Tangzougou de Loumbila. L’activité entre dans le cadre des actions liées à la responsabilité sociale de cette entreprise citoyenne.

Les kits composés de sacs, de cahiers, de trousses et d’autres équipements permettant aux élèves de suivre les cours et de prendre des notes pendant de l’année scolaire. Le groupe de bénéficiaires est constitué uniquement d’élèves en difficulté dont les déplacés internes.

Selon le directeur des ressources humaines de Bolloré & Logistics Burkina Faso, Joachim Ouédraogo, il est vrai que les entreprises sont activement dans la recherche des profits, des bénéfices, mais, il y a aussi des actions pour le volet social qui permettent de venir en aide à des couches défavorisées.

«Ainsi, nous intervenons surtout dans ce domaine de l’éducation pour contribuer à un taux de scolarisation assez élevé pour les enfants du Burkina Faso », a-t-il expliqué. En outre M. Ouédraogo a souhaité que ce geste puisse soulager les parents en matière de l’achat de fournitures scolaires. Il a également laissé entendre que le groupe Bolloré continuera d’apporter sa contribution pour une société prospère et équitable.

Ce don est bien accueilli par les responsables de l’école de Tangzougou. Ainsi la directrice de l’école de Tangzougou, Sandrine Ouédraogo a exprimé des sentiments de joie et de remerciement. A l’en croire ces kits viennent soulager les parents d’éleves et contribuer au meilleur rendement dans les différentes classes.

« Effectivement dans nos localités, nous avons des enfants en situation difficile surtout les déplacés internes », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs Mme Ouédraogo a invité toutes les bonnes volontés pouvant aider sa structure à soutenir les déplacés internes accueilli par son établissement.

Idem pour le président de l’association des parents d’élèves de l’école de Tangzougou, Boukaré Zoundi qui a aussi loué ce don de Bolloré Transport & Logistics. De son avis, il y avait dans cette école des élèves dont les parents rencontraient des difficultés pour honorer les engagements scolaires de leurs enfants.

« Que Dieu donne à l’entreprise le centuple de son action ! Que Dieu bénisse Bolloré Transport & Logistics », a-t-il poursuivi.

Bolloré Transport & Logistics est présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique. L’entreprise emploie plus de 400 collaborateurs et génère plus de 350 emplois indirects à travers notamment ses agences à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Elle développe des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur, des centres de formation de l’apprentissage et des centres de formation professionnelle.

Bolloré Transport & Logistics mène également des actions de solidarité au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG et participe à la préservation de l’environnement.

