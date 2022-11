Effort de guerre : Un comité institué pour recevoir les contributions et rendre compte de la gestion en toute transparence

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 18 novembre et signé du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabè informe de la mise en place d’un comité afin de garantir la transparence dans la collecte et la gestion des contributions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Ledit comité a pour mission de porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale les besoins les plus urgents, recevoir et enregistrer tous les dons sous toutes les formes afin de les mettre à disposition des acteurs en fonction des besoins et tenir l’opinion nationale et internationale informée des dons collectés et de leur usage.

Différents moyens ont été mis en place pour l’acheminement des contributions. Les contributions financières sont recevables par paiement mobile et virement bancaire à adresses spécifiées et des numéros de téléphone de points focaux ont été également communiqués pour les contributions d’autre nature. Ces points focaux sont joignables aux numéros suivants : 70008875, 65083210 et 70525949.

Sidwaya.info