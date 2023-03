Eliminatoires CAN 2023/ Burkina Faso # Togo : les Etalons veulent imposer leur jeu ce soir

Le Burkina Faso affronte le Togo ce soir à 19 h GMT, au Grand stade de Marrakech au Maroc, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud, entend imposer son jeu aux Eperviers.

Après les victoires face au Cap-Vert et à l’Eswatini, le Burkina Faso veut maintenir la cadence pour sa qualification en phase finale de la CAN 2023. Ce soir à 19 h GMT au Grand stade de Marrakech, les Etalons affrontent les Eperviers du Togo pour le compte de la 3e journée des éliminatoires. Le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud, entend imposer son jeu aux garçons du coach Paulo Duarte. Arrivés depuis le 19 mars à Marrakech, les Etalons ont eu droit à trois véritables séances d’entrainement.

Ils ont d’abord fait la mise en route et ensuite travaillé l’aspect tactique avec les jeux de couloir qu’ils comptent exploiter pendant la double confrontation face au Togo. Les aspects tactique, défensif et offensif n’ont pas été occultés. Enfin, au cours de leur dernière séance d’avant-match, le technicien français et ses poulains ont travaillé la vivacité et la mise en place a été revisitée de même que les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Au sortir de ces différentes séances, Hubert Velud rassure quant à l’état de forme de son groupe. « Nous avons eu une petite frayeur avec Dango que nous avons géré au mieux. Sinon le groupe est prêt », a-t-il informé.

Même son de cloche chez le défenseur du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba. Le groupe, a-t-il laissé entendre, se porte bien pour aborder la rencontre. Face au Togo à Marrakech, le sectionneur des Etalons reconnait que l’enjeu est énorme. « Le moment de vérité est arrivé. Il faut absolument se qualifier. Le premier match pour la qualification est très important. Nous allons, à travers ce premier match, imposer notre jeu. Nous allons essayer de bousculer cette équipe », a-t-il signifié.

Selon le technicien français, pour avoir entrainé de par le passé les Eperviers du Togo, l’équipe ne se laissera pas faire surtout qu’elle a besoin de points. « Je m’attends à un match très disputé. Le piège à éviter est de se livrer. Le Togo a des armes offensives surtout sur les contrattaques. Nous devons avoir une grande concentration sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ils ont de très bons tireurs », a précisé Hubert Velud. Des envies de qualification Le groupe des Etalons est au grand complet pour ce match face au Togo. A l’attaque, le trio Bertrand Traoré, Franck Lassina Traoré et Dango Ouattara est en mesure de très vite faire basculer le match en faveur du Burkina Faso. Au milieu de terrain, le sélectionneur pourra compter sur des garçons comme Adama Guira, Cédric Badolo ou encore Aziz Ki.

Avec tous ces joueurs en grande forme avec leurs clubs, Hubert Velud aura l’embarras du choix. Une victoire ce soir à Marrakech donnera sans doute des envies de qualification le 28 mars prochain à Lomé. Pour la décrocher avant terme, Adama Guira pense qu’il faudra prendre cette double confrontation match par match. « Une victoire ce soir sera déjà un grand pas pour la qualification. Pour cela, nous devons prendre match par match. En cas de victoire, nous allons sereinement voyager à Lomé », a-t-il souligné. Pour Edmond Tapsoba, le groupe des Etalons a tout ce qu’il faut pour décrocher cette qualification au sortir de la double confrontation face au Togo.

« Le groupe regorge de jeunes pétris de talent. Nous devons gagner ce soir et dédier cette victoire à nos FDS et VDP avant d’aller chercher la qualification à Lomé. Dans le cas contraire, nous n’aurons pas d’excuses. Nous allons nous en prendre à nous-mêmes parce que nous avons tout ce qu’il faut pour faire la différence », a-t-il avoué. Quid du jeûne des fidèles musulmans entamé depuis hier ? Au sein du groupe des Etalons, ils sont 14 à l’observer. Pour Hubert Velud, ils se sont entretenus sur la question. « Nous avons eu une réunion très importante là-dessus. Nous avons mis les choses en place pour qu’ils puissent observer le jeûne et disputer un match de haut niveau. Avec les mesures dérogatoires dans l’islam, ils mangeront tous le jour du match.

Ils rattraperont ce jour après. Tout le monde est prêt à respecter cette dérogation », a expliqué Velud. Pour apporter son soutien et ses encouragements au capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers, le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est entrevu hier avec les Etalons par visio-conférence. Un acte que le technicien français juge très positif. « C’est une grande motivation pour les joueurs. C’est également un grand honneur pour les Etalons et pour le football burkinabè » a-t-il apprécié.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Marrakech)