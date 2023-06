Eliminatoires CAN 2023/ Cap-Vert # Burkina Faso : « Nous sommes professionnels et nous sommes là pour gagner » (Bertrand Traoré)

Le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré, a déclaré, hier jeudi 15 juin, à la première séance d’entrainement de l’équipe au Cap-Vert, être à Praia pour une victoire contre les Requins Bleus, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Toute l’équipe est appliquée pour livrer une copie propre afin de consolider la place de leader dans le groupe B.

La première séance d’entrainement des Etalons, hier 15 juin, s’est effectuée sur un terrain secondaire de Praia. Tout le groupe était présent et à vue d’œil hyper motivé. Hervé Koffi (pointe de l’os au niveau du poignet), Sacha Bancé (déshydraté) et Trova Boni (entorse au pied) n’ont pas pris part à l’entrainement mais des examens complémentaires ce vendredi pourront confirmer ou non leur indisponibilité pour le match, selon le médecin de l’équipe, Alain Traoré.

Quant au reste du groupe, il rassure n’être pas venu danser la « Morna » (danse populaire du Cap-Vert). « Nous arrivons avec une approche différente dans ce match car nous sommes qualifiés après 4 journées. Nous sommes un peu plus tranquilles dans la tête. Mais en tant que compétiteurs, nous sommes conscients que nous sommes venus représenter tout le Burkina Faso. Nous ne sommes pas venus en vacances. Nous sommes venus chercher un résultat pour consolider notre place de leader.

Nous sommes des professionnels », a déclaré le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré. Le coach Hubert Velud et son staff se sont mis vite au travail pour l’atteinte des objectifs dans la capitale capverdienne. Il mentionne que ce premier entrainement de l’équipe est très important car il met l’équipe dans les conditions du match. « C’est un terrain synthétique et il faut s’adapter. Nous avons travaillé sur un système à Ouagadougou et nous préparons un autre.

En fin de semaine, nous choisirons avec quel système nous allons évoluer », a indiqué le sélectionneur des Etalons. Le relief de Praia est vallonné et pourrait être un handicap pour les Etalons. C’est dire que le stade est en altitude, donc plus venteux. Mais cela pourrait se régler avec les trois jours d’acclimatation et la dernière séance d’entrainement qui aura lieu samedi, la veille du match.

Un match ouvert…

Le technicien français a fait savoir que la stratégie le jour du match est d’attaquer d’entrée pour essayer de marquer un but afin de poser des problèmes à l’adversaire, car ils seront obligés de se livrer parce qu’ils ont besoin d’une victoire. « Mais je nous vois mal fermer le jeu. Nous allons jouer vers l’avant parce que nous avons une équipe pour cela. Le match sera très ouvert », a promis Hubert Velud.

Mais la prudence est de mise car cette équipe des Requins a une revanche à prendre, elle qui a été successivement battue par les Etalons lors de la 1re journée de ces éliminatoires et pendant la CAN 2021 au Cameroun. Le sélectionneur va-t-il seulement compter sur les cadres pour la victoire ou va-t-il effectuer un turnover ? A cette question, le technicien français a été on ne peut plus clair : « Nous allons faire tourner un peu l’effectif mais ce sera un turnover naturel car il y avait beaucoup d’absents dans l’équipe.

Cela va permettra de voir d’autres joueurs ». Le capitaine Bertrand a mentionné que dans ce genre de match, le plus difficile « c’est l’entente, la motivation, l’envie». Le jeune Mahamady Alex Bangré, bien intégré dans le groupe, se réjouit de défendre les couleurs du Burkina Faso. « C’est toujours une fierté et un honneur. Donc je suis très content à chaque fois que je reviens, surtout dans un groupe qui vit bien. Nous venons en sélection toujours avec la même envie. C’est un groupe en or avec de bonnes personnes.

Je me sens très à l’aise avec tout le monde», s’est félicité le joueur de Toulouse. L’entrainement d’hier s’est effectué avec deux équipes. Un groupe qui semble être l’équipe-type composé de Hervé Koffi (ou Kylian Nikiéma), Edmond Tapsoba, de Issoufou Dayo, de Steeve Yago et de Cédric Badolo (ou Cheick Ouédraogo) en défense. Au milieu, Adama Guira, Blati Touré et Gustavo Sangaré. En attaque, on retrouve Bertrand Traoré, Fessal Tapsoba et Dango Ouattara.

L’autre groupe est certainement aux aguets pour pallier d’eventuelles absences. Les Etalons sont arrivés à Praia mercredi dernier aux alentours de 20h30 et ont un peu trainé à l’aéroport pour remplir les formalités. Une attente d’une heure environ qui ressemblait un peu à de la provocation. Heureusement que le staff et tous les joueurs ont su gérer ces moments de tension. Les Etalons affronteront les Requins à 15h (heure locale), soit 16h GMT le dimanche 18 juin prochain.

Adama SALAMBERE

Envoyé spécial à Praia (Cap-Vert)