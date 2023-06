Eliminatoires CAN 2023 : Les Etalons promettent de donner de la joie au peuple dimanche prochain

Les Etalons du Burkina Faso affrontent les Requins bleus du Cap-Vert dimanche 18 juin 2023 à Praia, capitale capverdienne, dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations de football en janvier prochain en Côte d’Ivoire (CAN 2023).

Solides leaders du groupe B avec 10 points et déjà qualifiés, les poulains du coach Hubert Velud entendent faire plaisir au public burkinabè lors de cette avant-dernière sortie. Le défenseur central Issoufou Dayo promet en effet que l’équipe va donner le meilleur d’elle pour ce match.

« On va tout faire pour aller gagner ce match. Avec tout ce qui se passe ici on va tout faire pour donner cette joie au peuple », promet-il.

Dans le cadre de la préparation de ce match, les Etalons ont eu une séance d’entrainement ouverte au public hier mardi 13 juin 2023 au stade Issoufou-Joseph-Conombo. Ce fut l’occasion de renouer physiquement avec le public sportif devant lequel les joueurs burkinabè n’ont plus presté depuis près de deux environ, la faute à un stade du 4 août non encore aux normes pour accueillir des matchs internationaux et dont le processus de réfaction traine dans la durée.

« Le fait de se retrouver au Burkina pour un regroupement après des années d’absence est une bonne chose. Ce qu’on espère c’est d’avoir aussi notre stade d’ici là pour pouvoir multiplier ce genre de regroupement, le peuple en a besoin. Les joueurs ils ressentent ça et c’est très important pour leur motivation et leur mental », a indiqué le coach Hubert Velud.

Sidwaya.info